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Евро
Испания
05.07.2024 19:00 - : -
Германия
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Чемпионат Европы
05 июля 2024, 01:11 | Обновлено 05 июля 2024, 01:12
42
0

Испания – Германия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка четвертьфинального поединка чемпионата Европы-2024

05 июля 2024, 01:11 | Обновлено 05 июля 2024, 01:12
42
0
Испания – Германия. Текстовая трансляция матча

В пятницу, 5-го июля, состоится поединок четвертьфинального поединка чемпионата Европы-2024, в котором сразятся Испания и Германия. Матч пройдет в Штутгарте (Германия), на поле стадиона «Мерседес-Бенц-Арена», начало в 19:00.

Этот матч многие называют досрочным финалом. И, возможно, они правы. Встречаются две лучше сборные текущего турнира по уровню организации игры, но дальше пройдет только одна. «Закончат» ли карьеру Тони Крооса испанцы досрочно? Или же вновь договорятся, как это было в случае с Зинедином Зиданом на чемпионате мира-2006? К слову, тот турнир тоже проходил в Германии, поэтому со громкими обещаниями можно было бы и повременить.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Германия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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