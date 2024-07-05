В пятницу, 5-го июля, состоится поединок четвертьфинального поединка чемпионата Европы-2024, в котором сразятся Испания и Германия. Матч пройдет в Штутгарте (Германия), на поле стадиона «Мерседес-Бенц-Арена», начало в 19:00.

Этот матч многие называют досрочным финалом. И, возможно, они правы. Встречаются две лучше сборные текущего турнира по уровню организации игры, но дальше пройдет только одна. «Закончат» ли карьеру Тони Крооса испанцы досрочно? Или же вновь договорятся, как это было в случае с Зинедином Зиданом на чемпионате мира-2006? К слову, тот турнир тоже проходил в Германии, поэтому со громкими обещаниями можно было бы и повременить.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Германия, за которой можно следить в украинской версии сайта.