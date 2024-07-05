Травма сыграла на пользу. Испания выбила Германию в 1/4 Евро-2024

Игра началась под диктовку футболистов сборной Испании, и уже на 1-й минуте они создали момент для Педри – переиграть Нойера каталонец не смог. Как оказалось, на этом хавбек «Барселоны» свою миссию против Бундестим и завершил. Спустя считанные секунды его жестко «переехал» Кроос и он был вынужден уступить свое место на поле Ольмо. Забегая вперед, стоит отметить знаковость выхода на поле игроки «РБ Лейпциг». Но проявил он себя не сразу, а лишь в начале второго тайма.

Когда команды полноценно вошли в игру, а у немцев прошел мандраж, отчего-то имевший место быть на первых минутах, то поединок пошел веселее и с ожидаемой интригой. Чуть предпочтительнее выглядели испанцы. Вспыхивал Ямал, старался Мората, хорош был Лапорт, от которого Нойеру не всегда было спокойно. Немцы пытались не отставать, тем более, что у них имелась большая поддержка трибун. А это дополнительно воодушевляло. Впрочем, подопечные Юлиана Нагельсманна не всегда ожидания поклонников оправдывали – игроки испанской сборной все же доминировали.

Однако ни инициатива испанцев, ни желание игроков сборной Германии стартовые нули к перерыву не разменяли. В принципе, согласно игровой статистике, текущий результат был закономерным, ведь команды паритетно владели мячом в первом тайме. Да, испанцы выполнили 8 ударов по воротам немцев против три в ответ от них. Но точными у футболистов Фурии рохи оказались только 4 попытки, тогда как у хозяев Евро-2024 все попытки добиться успеха пришлись в створ ворот Симона.

Встреча после перерыв возобновилась моментов у Мораты, но он пробил из хорошего положения неточно. Шла лишь 47-я минута. А через четыре минуты испанская атака сыграла на порядок результативнее. Ямал с правого фланга выкатил мяч точно под удар Ольмо, который сходжу пробил по идеальной траектории – мимо Нойера. 1:0.

Гол открыл у игры второе дыхание. Вернее, ход встречи получил новый импульс – немцам надо было что-то предпринимать в ответ, а испанцы получили раскрепощающую уверенность. Нагельсманн тут же бросил в бой Фюллькруга и Раума. Ставка была на усиление атаки. Луис де ла Фуэнте спустя несколько минут ответил рокировкой Ямаола на Феррана Торреса. Замена у испанцев была по позиции, что подтверждало мысль о том, что они радикально ничего менять не собираются. Это не удивляло, ведь у них больше получалось, нежели наоборот.

На 69-й минуте едва не «выстрелил» Фюллькруг, отдавгший отличный пас Андриху – тот переиграть Симона не смог. Страсти не сильно уляглись, как вновь Фюллькруг сплоховал уже сам – мяч после его удара пришелся в стойку.

Время основного времени матча неумолимо таяло, и немцам надо было что-то. Они старались. Этого у них нельзя было отнять. Но на 82-й минуте хозяевам Евро-2024 подвернулся момент забить не благодаря своим действиям, а после ошибки Симона. Хаверц получил возможность закинуть мяч за шиворот испанскому голкиперу, но пустил мяч и выше Симона, и выше перекладины. Впрочем, момент завел Бундестим. Давление они усилили и на 88-й минуте счет сравняли. Киммих от дальней стойки успешно скинул мяч в центр точно на Вирца, который вышел на замену во втором тайме. Тот пробил в касание не сильно, зато точно. 1:1.

Овертайм. По идеи, обе команды должны были сыграть в дополнительное время с аккуратностью, которая граничила бы с запредельной осторожностью. Но этого не случилось. И немцы, и испанцы бросили, казалось бы, все и даже больше не алтарь такой желанной победы. Оярсабаль у Испании, Вирц у Германии, далее Фюллькруг у немцев и Мерино у испанцев делали все возможное, чтобы организовать ту самую атаку, которая принесет им путевку в полуфинал. На 107-й минуте в штрафной сборной Испании возник интересный эпизод, когад рука Кукурельи встретилась с мячом. Арбитр фол не зафиксировал. Как именно этот эпизод повлиял на игроков сборной Испании, не известно. Однако на 119-й минуте именно им удалось провести главную атаку в матче. Ольмо с левого фланга подал в штрафную точно на Мерино, который головой переправил мяч точно в левую от себя девятку. 2:1!

Германия, к ее чести, не капитулировала, а билась до последнего. Впрочем, все, на что наиграли немцы в заключительные минуты, стало удаление с поля Карвахаля на 5-й (!!!) минуте, которая была добавлена ко второго экстра-тайму.

Чемпионат Европы-2024. 1/4 финала.

Испания – Германия - 2:1

Ольмо, 52, Мерино, 119 – Вирц, 89

Ле Норман, 29, Ферран Торрес, 74, Симон, 72, Карвахаль, 99, Родри, 110, Мората, 120+3 (не на поле), Руис, 120+3 – Рюдигер, 13, Раум, 28, Кроос, 67, Миттельштедт, 73 (не на поле), Шлоттербек, 90+4, Ундав, 114 (не на поле)

Карвахаль, 120+5 (второе предупреждение)

Испания: Симон – Кукурелья, Лапорт, Ле Норман (Начо, 46), Карвахаль – Руис, Педри (Ольмо, 8), Родри – Уильямс (Оярсабаль, 79), Мората (Мерино, 79), Ямал (Ферран Торрес, 62).

Германия: Нойер – Раум (Миттельштедт, 57), Та (Мюллер, 80), Рюдигер, Киммих – Кроос, Джан (Андрих, 46) – Мусиала, Гюндоган (Фюллькруг, 57), Сане (Вирц, 46) – Гаверц (Антон, 91).

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).

Стадион: «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт, Германия).

Удары (в створ): 18 (6) – 23 (6)

Угловые: 1 – 5

Оффсайды: 3 – 2.

ИСПАНИЯ - ГЕРМАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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