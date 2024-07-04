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  4. Нагельсманн ввел запрет в сборной Германии. Чего лишены немцы?
Германия
04 июля 2024, 09:19 | Обновлено 04 июля 2024, 09:33
895
0

Нагельсманн ввел запрет в сборной Германии. Чего лишены немцы?

Бундестренер хочет от игроков предельной концентрации на Евро-2024

04 июля 2024, 09:19 | Обновлено 04 июля 2024, 09:33
895
0
Нагельсманн ввел запрет в сборной Германии. Чего лишены немцы?
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ввел запрет для подопечных, который в Бундестим даже не предполагался.

Наставник запретил встречи футболистов с женами и девушками до завершения чемпионата Европы 2024.

Первоначально жены и девушки игроков имели разрешение на посещение лагеря сборной Германии. Ситуация изменилась после выхода немцев в 1/4 финала турнира, где их ждет встреча с командой Испании.

Напомним, поединок Испания – Германия состоится в пятницу, 5 июля, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Ранее форвард сборной Германии назвал фактор, который поможет команде выиграть Евро-2024.

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Евро-2024 сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсманн
Юрій Остроумов Источник: Bild
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