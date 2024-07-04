Нагельсманн ввел запрет в сборной Германии. Чего лишены немцы?
Бундестренер хочет от игроков предельной концентрации на Евро-2024
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ввел запрет для подопечных, который в Бундестим даже не предполагался.
Наставник запретил встречи футболистов с женами и девушками до завершения чемпионата Европы 2024.
Первоначально жены и девушки игроков имели разрешение на посещение лагеря сборной Германии. Ситуация изменилась после выхода немцев в 1/4 финала турнира, где их ждет встреча с командой Испании.
Напомним, поединок Испания – Германия состоится в пятницу, 5 июля, начало – в 19:00 по киевскому времени.
Ранее форвард сборной Германии назвал фактор, который поможет команде выиграть Евро-2024.
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