Нагельсманн ввел запрет в сборной Германии. Чего лишены немцы?

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ввел запрет для подопечных, который в Бундестим даже не предполагался.

Наставник запретил встречи футболистов с женами и девушками до завершения чемпионата Европы 2024.

Первоначально жены и девушки игроков имели разрешение на посещение лагеря сборной Германии. Ситуация изменилась после выхода немцев в 1/4 финала турнира, где их ждет встреча с командой Испании.

Напомним, поединок Испания – Германия состоится в пятницу, 5 июля, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Ранее форвард сборной Германии назвал фактор, который поможет команде выиграть Евро-2024.