Форвард Германии назвал фактор, который поможет команде выиграть Евро-2024
Джамал Мусиала – о мотивации игроков Бундестим
Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала заявил о желании выиграть домашний чемпионат Европы 2024.
Как известно, в 1/4 финала турнира Бундестим в пятницу, 5 июля, померится силами с командой Испании (начало матча – в 19:00 по киевскому времени).
«Да, тот факт, что турнир проходит в Германии, придает нам дополнительные силы. Мы чувствуем поддержку. Когда за нами стоит вся страна, многое становится возможным.
Что такое домашний Евро лично для меня? Для меня это большая честь, и я по-настоящему счастлив быть здесь. Я хочу, чтобы страна гордилась мной и была рада. Такая ответственность доставляет массу удовольствия», – признался 21-летний Мусиала, который на клубном уровне защищает цвета «Баварии».
Ранее капитан сборной Германиhttps://sport.ua/news/691901-kapitan-germanii-nazval-dve-luchshie-sbornye-evro-2024и Илкай Гюндоган назвал две лучшие сборные Евро-2024.
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