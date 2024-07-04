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Германия
04 июля 2024, 07:55 | Обновлено 04 июля 2024, 08:03
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Форвард Германии назвал фактор, который поможет команде выиграть Евро-2024

Джамал Мусиала – о мотивации игроков Бундестим

04 июля 2024, 07:55 | Обновлено 04 июля 2024, 08:03
320
0
Форвард Германии назвал фактор, который поможет команде выиграть Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала заявил о желании выиграть домашний чемпионат Европы 2024.

Как известно, в 1/4 финала турнира Бундестим в пятницу, 5 июля, померится силами с командой Испании (начало матча – в 19:00 по киевскому времени).

«Да, тот факт, что турнир проходит в Германии, придает нам дополнительные силы. Мы чувствуем поддержку. Когда за нами стоит вся страна, многое становится возможным.

Что такое домашний Евро лично для меня? Для меня это большая честь, и я по-настоящему счастлив быть здесь. Я хочу, чтобы страна гордилась мной и была рада. Такая ответственность доставляет массу удовольствия», – признался 21-летний Мусиала, который на клубном уровне защищает цвета «Баварии».

Ранее капитан сборной Германиhttps://sport.ua/news/691901-kapitan-germanii-nazval-dve-luchshie-sbornye-evro-2024и Илкай Гюндоган назвал две лучшие сборные Евро-2024.

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Евро-2024 сборная Германии по футболу Джамал Мусиала
Юрій Остроумов Источник: Sky Germany
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