Гол на десятой добавленной минуте. Венгрия дожала Шотландию
В конце игры удачливее оказались венгры
В поединке группы А в рамках 3-го тура встретились сборные Шотландии и Венгрии. «Тартановая армия» стартовала на турнире с крупного поражения от сборной Германии со счетом 1:5, и перспективы выйти в плей-офф для шотландцев выглядели туманно. Но ничья в матче с Швейцарией подарила надежду поклонникам команды Стивена Кларка: победа над Венгрией вполне могла сделать шотландцев участниками 1/8 финала. Теоретически «Тартановая армия» даже могла занять второе место в своей группе. Совсем небольшие шансы на плей-офф после двух проигранных матчей оставались у венгров. Но для их сохранения «мадьярам» также нужна была победа в сегодняшнем противостоянии.
Отметим две потери у шотландцев в линии обороны: Портеус отбывал второй матч дисквалификации после удаления в первом туре, а Тирни получил травму в поединке против Швейцарии. У Венгрии в защите впервые на турнире вышел Ботка.
После стартового свистка номинальные хозяева поля взяли мяч под контроль, и венгры не были против такого развития событий, сконцентрировавшись на контратакующей игре. Остроту выпадов «мадьяров» уже в начале поединка продемонстрировал Болла, с ударом которого из-за пределов штрафной справился Ганн. У шотландцев возникали проблемы с преодолением насыщенных защитных построений венгерской сборной.
Команды заметно осторожничали, пытаясь не терять мяч в простых ситуациях. Венгры активно прессинговали шотландцев у центральной линии поля, и футболисты «Тартановой армии» никак не могли подобраться к штрафной номинальных гостей. Игра первым номером, скажем откровенно, не сильная сторона подопечных Кларка, что они наглядно демонстрировали. По такой игре командам могли помочь стандартные положения, но они не обостряли ситуацию у ворот.
Ближе к окончанию первого тайма уже венгры более целеустремленно шли в атаку. И перед перерывом мяч едва не побывал в воротах сборной Шотландии: после заброса со «свободного удара» перед штрафным «Тартановой армии» Орбан ударом головой попал в перекладину. Шотландцы за всю первую половину встречи не нанесли ни одного удара по воротам сборной Венгрии.
После перерыва рисунок игры не изменился. Шотландцы больше контролировали мяч, венгры активно прессинговали соперников. Впрочем, напряжение на поле заметно нарастало, скорости повысились. Но вот опасных моментов по-прежнему не наблюдалось. Оставалось лишь ждать, когда футболисты начнут рисковать, ведь обеим командам была нужна победа. В середине второго тайма Дардаи головой пробил выше ворот, и тот момент стал намеком на какое-то обострение.
Ужасным моментом завершился штрафной удар, который исполняла сборная Венгрии. На газоне оказался Варга и стало очевидно, что у форварда «мадьяров» серьезные проблемы со здоровьем (в памяти сразу всплыла остановка сердца у Кристиана Эриксена на Евро-2020). Пауза продолжалась минут пять, после чего Варгу, прикрывая ширмой, вывезли за пределы поля.
С приближением окончания матча игра, наконец, начала раскрываться. Команды старались не задерживать мяч в центре поля, а Стивен Кларк и Марко Росси пытались повлиять на ход встречи заменами. Шотландцы шли в атаку, но венгры проводили острые контратаки. Бил из-за пределов штрафной Шефер, и Ганн в том эпизоде сыграл надежно. Среагировал голкипер и на удар Собослаи, а Чобот попал в штангу. Пришлось поработать и Гулачи после удара Хенли. Развязка наступила на десятой компенсированной арбитром минуте: выпад венгров завершился точным ударом Чобота, который замкнул передачу с правого фланга.
Победа позволила сборной Венгрии занять третье место в группе А. Но выйдут ли «мадьяры» в 1/8 финала станет известно позже.
Евро-2024. 4 тур. Группа А
Шотландия – Венгрия – 0:1
Чобот, 90+10
Предупреждения: Мактоминей, 50 – Стайлз, 18, Орбан, 27, Шефер, 44
Шотландия: Ганн – Ролстон (Маклин, 83), Хендри, Хенли, Маккенна, Робертсон (Морган, 89) – Макгинн (Армстронг, 77), Гилмор (Кристи, 83), Макгрегор, Мактоминей – Адамс (Шенкленд, 77)
Венгрия: Гулачи – Ботка, Орбан, Далдаи (Салаи, 75) – Болла (Чобот, 86), Стайлз (А. Надь, 61), Шефер, Керкез (Ж. Надь, 86) – Шаллаи, Варга (Адам, 75), Собослаи
Арбитр: Факундо Тельо (Аргентина)
«Арена Штутгарт» (Штутгарт, Германия)
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