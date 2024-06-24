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Евро
Шотландия
23.06.2024 22:00 – FT 0 : 1
Венгрия
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24 июня 2024, 00:01 | Обновлено 24 июня 2024, 00:20
2896
48

Гол на десятой добавленной минуте. Венгрия дожала Шотландию

В конце игры удачливее оказались венгры

24 июня 2024, 00:01 | Обновлено 24 июня 2024, 00:20
2896
48
Гол на десятой добавленной минуте. Венгрия дожала Шотландию
УЕФА

В поединке группы А в рамках 3-го тура встретились сборные Шотландии и Венгрии. «Тартановая армия» стартовала на турнире с крупного поражения от сборной Германии со счетом 1:5, и перспективы выйти в плей-офф для шотландцев выглядели туманно. Но ничья в матче с Швейцарией подарила надежду поклонникам команды Стивена Кларка: победа над Венгрией вполне могла сделать шотландцев участниками 1/8 финала. Теоретически «Тартановая армия» даже могла занять второе место в своей группе. Совсем небольшие шансы на плей-офф после двух проигранных матчей оставались у венгров. Но для их сохранения «мадьярам» также нужна была победа в сегодняшнем противостоянии.

Отметим две потери у шотландцев в линии обороны: Портеус отбывал второй матч дисквалификации после удаления в первом туре, а Тирни получил травму в поединке против Швейцарии. У Венгрии в защите впервые на турнире вышел Ботка.

После стартового свистка номинальные хозяева поля взяли мяч под контроль, и венгры не были против такого развития событий, сконцентрировавшись на контратакующей игре. Остроту выпадов «мадьяров» уже в начале поединка продемонстрировал Болла, с ударом которого из-за пределов штрафной справился Ганн. У шотландцев возникали проблемы с преодолением насыщенных защитных построений венгерской сборной.

Getty Images/Global Images Ukraine

Команды заметно осторожничали, пытаясь не терять мяч в простых ситуациях. Венгры активно прессинговали шотландцев у центральной линии поля, и футболисты «Тартановой армии» никак не могли подобраться к штрафной номинальных гостей. Игра первым номером, скажем откровенно, не сильная сторона подопечных Кларка, что они наглядно демонстрировали. По такой игре командам могли помочь стандартные положения, но они не обостряли ситуацию у ворот.

Ближе к окончанию первого тайма уже венгры более целеустремленно шли в атаку. И перед перерывом мяч едва не побывал в воротах сборной Шотландии: после заброса со «свободного удара» перед штрафным «Тартановой армии» Орбан ударом головой попал в перекладину. Шотландцы за всю первую половину встречи не нанесли ни одного удара по воротам сборной Венгрии.

Getty Images/Global Images Ukraine

После перерыва рисунок игры не изменился. Шотландцы больше контролировали мяч, венгры активно прессинговали соперников. Впрочем, напряжение на поле заметно нарастало, скорости повысились. Но вот опасных моментов по-прежнему не наблюдалось. Оставалось лишь ждать, когда футболисты начнут рисковать, ведь обеим командам была нужна победа. В середине второго тайма Дардаи головой пробил выше ворот, и тот момент стал намеком на какое-то обострение.

Ужасным моментом завершился штрафной удар, который исполняла сборная Венгрии. На газоне оказался Варга и стало очевидно, что у форварда «мадьяров» серьезные проблемы со здоровьем (в памяти сразу всплыла остановка сердца у Кристиана Эриксена на Евро-2020). Пауза продолжалась минут пять, после чего Варгу, прикрывая ширмой, вывезли за пределы поля.

Getty Images/Global Images Ukraine

С приближением окончания матча игра, наконец, начала раскрываться. Команды старались не задерживать мяч в центре поля, а Стивен Кларк и Марко Росси пытались повлиять на ход встречи заменами. Шотландцы шли в атаку, но венгры проводили острые контратаки. Бил из-за пределов штрафной Шефер, и Ганн в том эпизоде сыграл надежно. Среагировал голкипер и на удар Собослаи, а Чобот попал в штангу. Пришлось поработать и Гулачи после удара Хенли. Развязка наступила на десятой компенсированной арбитром минуте: выпад венгров завершился точным ударом Чобота, который замкнул передачу с правого фланга.

Победа позволила сборной Венгрии занять третье место в группе А. Но выйдут ли «мадьяры» в 1/8 финала станет известно позже.

Евро-2024. 4 тур. Группа А

Шотландия – Венгрия – 0:1

Чобот, 90+10

Предупреждения: Мактоминей, 50 – Стайлз, 18, Орбан, 27, Шефер, 44

Шотландия: Ганн – Ролстон (Маклин, 83), Хендри, Хенли, Маккенна, Робертсон (Морган, 89) – Макгинн (Армстронг, 77), Гилмор (Кристи, 83), Макгрегор, Мактоминей – Адамс (Шенкленд, 77)

Венгрия: Гулачи – Ботка, Орбан, Далдаи (Салаи, 75) – Болла (Чобот, 86), Стайлз (А. Надь, 61), Шефер, Керкез (Ж. Надь, 86) – Шаллаи, Варга (Адам, 75), Собослаи

Арбитр: Факундо Тельо (Аргентина)

«Арена Штутгарт» (Штутгарт, Германия)

ШОТЛАНДИЯ - ВЕНГРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 48
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an52
Буде нумер, якщо завдяки одному цьому голу мадяри зможуть в 1/8 пройти
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+3
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New Zealander
Нічия було б краще для нас. Але добре хоч що Шотландія не виграла
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+3
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Лига
В группе где испанцы думаю у третьей команды будет максимум 2 очка, и ещё в группе где грузины тоже такое возможно процентов на 80% , ну и где англичани процентов на 50%
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+1
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Тарас Шія
Так у Венгрів є характер!треба це визнати!вони більше за нас на даний момент заслуговують!
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0
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Harun Bakircioğlu
В этой группе без сенсаций. С самого начала было ясно, что Шотландия тут последнее.
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0
Olex
З чемпіонату Європи 1996го шотландці - моя улюблена збірна (хоча, звичайно, тут зовсім інші гравці і за цією командою вже навіть слідкую виключно з точки зору того, щоб подивитися на результат, а не саму гру), тому вболівав за них, а не вираховував, як там нам краще буде у середу. Але дива не сталося. 
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0
GloryUkraine
Захисник мав фолити в центрі поля. 
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0
New Zealander
Але мадяри так раділи цьому голу ніби в них дуже хороші шанси залишаються на вихід а насправді шанси близькі до нуля
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-1
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Паваротті
забийте х... на другі збірні, наша задача не програти бельгійцям, а не рахувати, хто в інших групах, яке місто і скільки очків набрав
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-1
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Pavel_i_CO
Якщо сподіваємось пройти з третього місця, програвши Бельгії в один м'яч, то треба завтра сподіватися, що Албанія та Хорватія не виграють... Ну а після нашого матчу, щоб Чехія та Грузія втратили очки синхронно... Цікаво, як будуть нас з угорцями рахувати, якщо Україна 0-1 програє?.. Всі показники будуть однакові.. Якщо по карткам, то тут ми точно фаворити)... Вже задовбався вираховувати варіанти проходу в плей-офф)).... Найпростіший - перемога над Бельгією 
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-4
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