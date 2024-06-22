В воскресенье 23 июня в Штутгарте на стадионе «Штутгарт Арена» состоится матч третьего тура группы А, в котором сыграют сборные Шотландии и Венгрии. Команды замыкают турнирную таблицу в своей группе и рискуют не попасть в плей-офф. У шотландцев на данный момент только одно очко, а венгры оба предыдущих матча проиграли. Так что кто-то из них уже точно займет четвертое последнее место и сразу после игры распрощается с чемпионатом Европы. Причем в случае ничьи (здесь даже не оговаривается) турнир покинут обе сборные. И даже победа одного из соперников не гарантирует им выход из группы.

Шотландия

После разгромного поражения от хозяев Евро сборной Германии 1:5, подопечные Стива Кларка провели неплохой поединок против Швейцарии. Шотландцы повели в счете уже на 13-й минуте. После удара Мактоминей защитник соперников Шер неудачно подставил ногу и мяч, изменив направление, влетел в левый угол ворот. До сих пор специалисты и болельщики спорят, а был ли здесь автогол? Но официальный сайт УЕФА указывает фамилию шотландского футболиста.

Далее швейцарцам удалось сравнять счет и, в целом, в равной игре была зафиксирована ничья 1:1. Теперь Шотландии надо только выигрывать в оставшемся поединке, чтобы надеяться на выход из группы да и то, скорее всего, с третьего места. Ведь только в случае крупной победы над венграми и неудачи Швейцарии в параллельной игре с Германией представители Британии могут рассчитывать на второе место в группе.

В последнем туре группового этапа сборной Шотландии не сможет помочь защитник Киран Тирни. Он получил серьезную травму в игре со Швейцарией в середине второго тайма и уже не примет участие в Евро. Для команды это большая потеря, так как в обоих предыдущих матчах он выходил в стартовом составе. По иной причине пропустит уже вторую игру подряд на турнире еще один защитник Райан Портеус. Он был удален в стартовом поединке с Германией и продолжает отбывать дисквалификацию.

Венгрия

Если шотландцы еще могут помечтать о втором месте в группе, то Венгрия может выйти в плей-офф только с третьего места. Причем даже в случае победы не все будет зависеть от нее. Ведь с 3 очками, да еще и с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей, попасть в квартет лучших сборных, которые в итоге финишируют на третьих местах, будет очень сложно. Но, с другой стороны, если есть даже малейший шанс, за него надо цепляться.

Оба матча на чемпионате Европы подопечные Марко Росси проиграли с разницей в два мяча. Сперва они уступили Швейцарии 1:3, а затем потерпели поражение от Германии 0:2. Хотя отрезками венгры показывали вполне достойный футбол и имели моменты для того, чтобы забить не один гол. Но удалось это сделать лишь один раз.

Интересно, что в двух поединках на Евро в сборной Венгрии на поле выходили 18 разных футболистов. Понятно, что тренерский штаб ищет оптимальный вариант, но пока не все получается, как того бы хотелось. Пожалуй, к кому точно нет претензий, так это к голкиперу Петеру Гулачи. Он провел два матча без замен и не раз спасал свою команду от более разгромного поражения.

Статистика матчей

Сборные Шотландии и Венгрии провели друг с другом 9 матчей и все они были товарищеские. Так что, ни на чемпионатах Европы, ни на чемпионатах мира они еще не встречались. 4 раза побеждали венгры, трижды – шотландцы и еще два поединка завершились вничью. Последний раз соперники встречались 6 лет назад в 2018 году. Тогда в Будапеште выиграли гости 1:0. Причем достаточно много было игроков, как с одной стороны, так и с другой, которые попали в заявку на нынешнее Евро.

Фемида

Арбитром этого матча будет Факундо Тельо из Аргентины. Для него это уже второй поединок на турнире. А первым было противостояние Турции и Грузии, в котором победили турецкие футболисты 3:1. В той игре было показано три желтых карточки, а третий мяч сборная Турции забила на 90+7 минуте

Ориентировочные составы:

Шотландия: Ганн, Хендри, Ралстон, Роберстон, Мактоминей, Гилмор, Хенли, Маккенна, Макгинн, Макгрегор, Адамс

Венгрия: Гулачи, Салаи, Орбан, Ланг, Керкез, Надь, Болла, Собослаи, Шаллаи, Шефер, Варга

Прогноз на противостояние:

То, что игра будет нервной и напряженной, понятно для всех. Только победа оставляет шансы одной из этих команд продолжить выступление в турнире. Предположим, что венгры сыграют лучше и добьются успеха 2:1.

23 июня, воскресенье