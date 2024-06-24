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Евро
Шотландия
23.06.2024 22:00 – FT 0 : 1
Венгрия
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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 00:40 | Обновлено 24 июня 2024, 01:24
2483
0

Шотландия – Венгрия – 0:1. Взятие ворот на 90+10 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы A Евро-2024

24 июня 2024, 00:40 | Обновлено 24 июня 2024, 01:24
2483
0
Шотландия – Венгрия – 0:1. Взятие ворот на 90+10 мин. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

23 июня в 22:00 в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы A Евро-2024 между сборными Шотландии и Венгрии (0:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 67-й минуте форвард венгерской сборной Барнабаш Варга получил серьезную травму, и матч на 10 минут был остановлен. Медики долгое время оказывали помощь футболисту. Варга оставил поле на носилках. Матч возобновился спустя 10 минут.

Главный судья компенсировал 10 минут к основному времени. Обеим командам требовалась победа, и Кевин Чобот точным ударом принес победу венграм на 90+10 мин.

Итоговое положение: Германия – 7 очков, Швейцария – 5 пунктов, Венгрия – 3, Шотландия – 1.

Евро-2024. Группа A

3-й тур, Штутгарт, 23 июня

Шотландия – Венгрия – 0:1

Гол: Кевин Чобот, 90+10.

Видео гола и обзор матча

События матча

90’ +10
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Чобот (Венгрия).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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