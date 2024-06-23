Шотландия – Венгрия. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 3 тура группового этапа Евро-2024
В воскресенье, 23 июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа Евро-2024 в группе А, в котором будут играть национальные сборные Шотландии и Венгрии. Матч пройдет в Штутгарте на стадионе «Арена Штутгарт», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Украинские поклонники футбола в этом матче будут болеть за ничью. В таком случае у Шотландии будет два очка, она займет третье место и точно будет ниже Украины в рейтинге команд, которые займут третьи места в своих квартетах (это все будет иметь смысл, если и «сине-желтые» финишируют третьими).
Обе команды пока проваливают Евро, и если в Шотландии есть хотя бы ничья со Швейцарией (но есть и поражение 1:5 от Германии), то венгры проиграли и немцам, и тем же швейцарцам.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Шотландия – Венгрия, за которой можно следить в украинской версии сайта.
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