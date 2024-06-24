Стив КЛАРК: «Футбольные боги сегодня были не на нашей стороне»
Главный тренер сборной Шотландии расстроен результатом
Наставник сборной Шотландии по футболу Стив Кларк подвел итоги встречи со сборной Венгрии. Его подопечные минимально уступили (0:1) и покинули турнир. «Футбольные боги сегодня были не на нашей стороне»
«Это жестокая игра. Я в ней уже давно. Я понимаю, что это жестокая игра. Вам приходится страдать, и мы страдаем вместе с нашими болельщиками, мы страдаем и с теми людьми, которые остались в Шотландии. Мы все страдаем одинаково.
Мы создали некоторые моменты. Было для нас нужно, чтобы футбольные боги были на нашей стороне, а сегодня они не были на нашей стороне.
Это была игра в один гол. Первый тайм был таким, каким он был. Мы владели мячом, у нас было хороший контроль мяча. Мы не создавали достаточно моментов. Когда мы открылись в конце, мы создали, но мы не смогли забить. Не смогли найти в себе силы забить мяч в сетку ворот. Иногда после такого поражения нужно немного времени, чтобы все переварить и понять, почему игра пошла именно так.
У нас были большие амбиции стать первой командой сборной Шотландии, прошедшей групповой этап, но этого не произошло. Это была открытая игра, тяжелая игра», – сказал Кларк.
Вратарь сборной Шотландии, Ангус Ганн:
«В раздевалке мы все опустошены. Мы чувствовали, что имели шансы, контролировали большую часть игры, и сегодня вечером мяч не попадал к нам в те зоны, где он нам был нужен. Мы стремились к победе, все видят, что мы были так близк. Я очень расстроен, как и болельщики.
Наступил этап, когда нам пришлось давить. Нам нужно было выиграть игру, чтобы выйти в плей-офф. Думаю, в конце у нас на поле было только два защитника. Такое случается, когда ты стремишься к победе. Мы продемонстрировали невероятный дух, особенно вернувшись после первой игры против Германии, чтобы дать себе возможность попытаться создать историю для страны. К сожалению, нам не хватило
У нас были шансы сегодня вечером. Если бы мы выиграли эту игру, мы бы, вероятно, прошли. Это трудно принять, но нам придется двигаться дальше, продолжать пытаться двигаться вперед и продолжать верить».
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