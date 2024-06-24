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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 03:45 | Обновлено 24 июня 2024, 03:49
126
0

Стив КЛАРК: «Футбольные боги сегодня были не на нашей стороне»

Главный тренер сборной Шотландии расстроен результатом

24 июня 2024, 03:45 | Обновлено 24 июня 2024, 03:49
126
0
Стив КЛАРК: «Футбольные боги сегодня были не на нашей стороне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Кларк

Наставник сборной Шотландии по футболу Стив Кларк подвел итоги встречи со сборной Венгрии. Его подопечные минимально уступили (0:1) и покинули турнир. «Футбольные боги сегодня были не на нашей стороне»

«Это жестокая игра. Я в ней уже давно. Я понимаю, что это жестокая игра. Вам приходится страдать, и мы страдаем вместе с нашими болельщиками, мы страдаем и с теми людьми, которые остались в Шотландии. Мы все страдаем одинаково.

Мы создали некоторые моменты. Было для нас нужно, чтобы футбольные боги были на нашей стороне, а сегодня они не были на нашей стороне.

Это была игра в один гол. Первый тайм был таким, каким он был. Мы владели мячом, у нас было хороший контроль мяча. Мы не создавали достаточно моментов. Когда мы открылись в конце, мы создали, но мы не смогли забить. Не смогли найти в себе силы забить мяч в сетку ворот. Иногда после такого поражения нужно немного времени, чтобы все переварить и понять, почему игра пошла именно так.

У нас были большие амбиции стать первой командой сборной Шотландии, прошедшей групповой этап, но этого не произошло. Это была открытая игра, тяжелая игра», – сказал Кларк.

Вратарь сборной Шотландии, Ангус Ганн:

«В раздевалке мы все опустошены. Мы чувствовали, что имели шансы, контролировали большую часть игры, и сегодня вечером мяч не попадал к нам в те зоны, где он нам был нужен. Мы стремились к победе, все видят, что мы были так близк. Я очень расстроен, как и болельщики.

Наступил этап, когда нам пришлось давить. Нам нужно было выиграть игру, чтобы выйти в плей-офф. Думаю, в конце у нас на поле было только два защитника. Такое случается, когда ты стремишься к победе. Мы продемонстрировали невероятный дух, особенно вернувшись после первой игры против Германии, чтобы дать себе возможность попытаться создать историю для страны. К сожалению, нам не хватило

У нас были шансы сегодня вечером. Если бы мы выиграли эту игру, мы бы, вероятно, прошли. Это трудно принять, но нам придется двигаться дальше, продолжать пытаться двигаться вперед и продолжать верить».

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Руслан Травкин Источник: УЕФА
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