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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 23:55 | Обновлено 20 июня 2024, 00:49
1004
4

Рекорд Шакири. Шотландия и Швейцария сыграли вничью

Команды обменялись голами в первом тайме

19 июня 2024, 23:55 | Обновлено 20 июня 2024, 00:49
1004
4
Рекорд Шакири. Шотландия и Швейцария сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 2 тура чемпионата Европы состоялся матч группы А, в котором встретились сборные Шотландии и Швейцарии. О потенциале «Тартановой армии» до матча говорить было сложно, поскольку в первом туре шотландцев полностью переиграла сборная Германии, которая не позволила подопечным Стивена Кларка продемонстрировать свое мастерство. Швейцарцы в своем первом поединке разобрались с командой Венгрии.

Шотландцы активно начали встречу, но сумели обострить игру лишь двумя заработанными угловыми, с которыми швейцарцы уверенно справились. «Нати» довольно быстро отодвинули игру от своих ворот и начали искать подходы к штрафной соперников. Моментов у ворот Шотландии номинальные гости не создавали, а вскоре пропустили контратаку «Тартановой армии». Выпад шотландцев завершился ударом Мактоминей и Шер, неудачно выставивший ногу, переправил мяч в собственные ворота. Поначалу автогол был записан на защитника сборной Швейцарии, но затем автором результативного удара в протоколе записали Мактоминея.

Швейцарцы попытались завладеть преимуществом, но подойти к штрафной сборной Шотландии было непросто. Правда, шотландцы допускали много брака на своей половине поля, не всегда принимая правильные решения под прессингом соперников. Такая нервозность завершилась неприятностями для «Тартановой армии». Шотландцы обрезались перед своей штрафной, и Шакири эффектным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в ворота. Таким образом форвард сборной Швейцарии стал первым футболистом в истории, который отметился результативным ударом на шестом большом турнире (Шакири забивал на трех чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы).

Getty Images/Global Images Ukraine

До перерыва на поле шла равная игра, но швейцарцы в атаке действовали более остро. Мог забивать Варгас, с ударом которого в прыжке справился Ганн. У шотландцев запомнился удар Адамса с острого угла, с которым справился Зоммер.

Вскоре после начала второй половины встречи швейцарцы создали еще один голевой момент. Ндойе вышел на ударную позицию и свою команду выручил Ганн. Этот эпизод завершился неприятностями для шотландцев: травму получил Тирни (защитника на носилках вынесли за пределы поля). Шотландцы в основном создавали острые моменты после розыгрыша стандартных положений. Так, Хенли из пределов вратарской замкнул навес со штрафного, и ворота сборной Швейцарии спасла штанга.

Getty Images/Global Images Ukraine

В концовке поединка больше атаковали хозяева поля, которым в контексте турнирной борьбы нужна была победа. Возле штрафной «Нати» порой становилось напряженно, но швейцарцы старательно оберегали ничейный результат. А на последних минутах победу номинальным гостям едва не принес Амдуни, головой пробивший рядом со штангой.

После этой ничьей в активе сборной Швейцарии числится четыре набранных очка, у команды Шотландии – одно. В последнем туре группового этапа «Нати» встретятся с Германией, а «Тартановая армия» будет противостоять Венгрии.

Чемпионат Европы Группа А. 2-й тур.

Шотландия – Швейцария – 1:1

Голы: Шер (13, автогол) – Шакири (26)

Предупреждения: Мактоминей (51), Маккенна (68), Макгинн (71) – Родригес (31), Сьерро (86)

Шотландия: Ганн, Хендри, Ралстон, Роберстон, Мактоминей, Гилмор (Маклин, 79), Хенли, Тирни (Маккенна, 61), Макгинн (Кристи, 91), Макгрегор, Адамс (Шенклэнд, 91)

Швейцария: Зоммер, Видмер (Стергиу, 86), Аканджи, Шер, Родригес, Эбишер, Фройлер (Сьерро, 75), Джака, Ндойе (Амдуни, 86), Шакири (Эмболо, 60), Варгас (Ридер, 75)

Арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Стадион «Штадион Кельн» (Кельн, Германия)

ШОТЛАНДИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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сборная Швейцарии по футболу сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Шотландия - Швейцария отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 4
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Harun Bakircioğlu
Даже шотландцы собрались. Нам сам бог велел перестать мотать сопли на кулак.
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+1
Napasov
Нашій збірній дійде до того, що треба Бельгію вигравати
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0
Napasov
Шотландія виграє в 3- м раунді і виходить, все просто
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0
Сseresznye
В следующей игре шотландцы будут отмечать свой национальный праздник - 710 лет битвы при Бэннокбёрне.  Посмотрим как. Ведь мадьярам уже гайки.
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-3
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