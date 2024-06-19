В среду, 19 июня, в Кельне на стадионе «Райн Энерги» состоится матч второго тура в рамках квартета A чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сыграют национальные сборные Шотландии и Швейцарии. Стартовый свисток словацкого рефери Ивана Кружляка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Шотландия



Начинать крупный международный турнир с матча против принимающей стороны – сложно подгадать хуже сценарий для команды, которую даже на родине называют аутсайдером своей группы. Зато честно и откровенно. Сборная Шотландии в прошлую пятницу просто не удивила – 1:5 от Германии, очевидно, никто не хотел бы получить, но с тем, на что наиграла «тартановая армия» по ходу того матча, таким счетом дело могло и не ограничится.

Безусловно, в новой системе розыгрыша Евро все эти «лишние» пропущенные мячи очень сильно бьют по перспективам команды Стива Кларка. И если для каждой сборной, которая проиграла свой первый матч на турнире, второй тур становится решающим, то для Шотландии он таким будет и подавно. Тут уже недостаточно «просто» выиграть, нужно еще и максимально компенсировать разницу голов. Но за счет чего?

Перед стартом Евро считалось, что состав представителей Британских островов, пусть и не без недочетов, но сбалансирован. И после первой игры нам попросту нечего сказать свыше этого. Мы фактически не увидели команду Кларка на поле, поэтому, что там у нее работает исправно, что нет – мы узнаем только во втором туре. Вратарь без опыта больших матчей, атака из АПЛ, которая не может прийти в себя по ходу игры, защита, которая скорее отправит в лазарет соперника, нежели будет выполнять свои обязанности – если таким хочет увидеть свой портрет Шотландия по итогам выступления на Евро, но на игре против Германии можно и заканчивать. Но к чему тогда был этот роскошный отбор?

Швейцария



Сборная Швейцарии играла на день позже, нежели соперники по предстоящей встрече. И поскольку Евро – достаточно скоротечный турнир, то, очевидно, что это плохая новость для Мурата Якына. В то же самое время, «нати» стали первыми, кто на этом турнире не побоялся рискнуть, сорвав в итоге куш. Доверили место Микелю Эбишеру в центре поля в старте – и он сделал игру против Венгрии (3:1), которую мы анонсировали для этой сборной как очень непростую.

Очевидно, что команда Якына готова удивлять и подтвердить это она сможет, если уже после второго тура оформит выход в следующий раунд. Перспективы для этого есть просто прекрасные, так как банально обойма Швейцарии выглядит достаточно опытной для того, чтобы самостоятельно решать свою судьбу на больших турнирах. Проблема лишь в том, что тренерскому штабу необходимо каждый раз придумывать какой-то «эдакий» интересный ход, чтобы достигать результатов.

А иначе «нати» просто не работают. У них был период застоя в отборочной группе, когда даже ничьи против Косово и Беларуси не казались каким-то сенсационным результатом. Было бы логично, если бы Якын хотел бы избежать повторения таких результатов на Евро, так как тут банально не дадут второго шанса разогнаться как следует. Тренер Швейцарии угадал с составом на первую игру, но шотландцы впервые в своей истории забили в дебютном матче на Евро, поэтому могут замахнуться и на другие достижения.

История встреч



Футбольные пути Шотландии и Швейцарии ранее пересекались девять раз в рамках квалификаций и основного раунда чемпионата Европы и отбора к чемпионату мира. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу Шотландии – 4 успешные игры против 2 у Швейцарии и еще три встречи завершились вничью. Разница голов 14:14.

Последний раз соперники встречались в июле 1996 года. Гол Алли Маккойста обусловил победу Шотландии в Бирмингеме на «Вилла Парке» 1:0 в группе на Евро-1996.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 40-летний словак Иван Кружляк, который на своем счету еще не имеет матчей в финальной части «взрослых» международных турниров. Боковыми рефери станут Бранислав Ханцко и Ян Позор, а резервным арбитром отработает Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина). На матче будет присутствовать система VAR во главе с Томашом Квятковски, которому будет помогать Бартош Франковски (оба — Польша). У Кружляка нет опыта проведения матча с участием Шотландии, тогда как и со Швейцарией он также не пересекался.

Ориентировочные составы



Шотландия: Ганн – Тирни, Генли, Гендри – Робертсон, Мактоминей, Гилмор, Ролстон – Кристи, Макгинн – Шенкленд.

Швейцария: Зоммер – Родригес, Аканджи, Шер – Ебишер, Фройлер, Джака, Видмер – Ндое, Варгас – Дуа.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что вероятность ничьей в этой паре высока. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют.

19 июня, суббота