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Евро
Шотландия
19.06.2024 22:00 - : -
Швейцария
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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 00:44 | Обновлено 19 июня 2024, 00:49
62
0

Шотландия – Швейцария. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа чемпионата Европы

19 июня 2024, 00:44 | Обновлено 19 июня 2024, 00:49
62
0
Шотландия – Швейцария. Текстовая трансляция матча

В среду, 19 июня, состоится поединок 2-го тура группового этапа Евро-2024 в группе А, в котором будут играть национальные сборные Шотландии и Швейцарии. Игра пройдет в Кельне (Германия) на поле стадиона «Штадион Кельн», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Конечно, украинцы в этом матче будут преимущественно болеть за Шотландию, поскольку за Швейцарию пусть болеют ее санитарные врачи из кантонов. Но тяжело будет «тартановой армии», это продемонстрировала сборная Германии, не позволив Шотландии ни разу пробить по своим воротам. «Нати» же свою игру выиграли (одолели Венгрию со счетом 3:1) и уже во 2 туре могут оформить выход из группы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Шотландия – Швейцария в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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