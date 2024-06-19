В среду, 19 июня, состоится поединок 2-го тура группового этапа Евро-2024 в группе А, в котором будут играть национальные сборные Шотландии и Швейцарии. Игра пройдет в Кельне (Германия) на поле стадиона «Штадион Кельн», начало – в 22:00 по Киеву.

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Конечно, украинцы в этом матче будут преимущественно болеть за Шотландию, поскольку за Швейцарию пусть болеют ее санитарные врачи из кантонов. Но тяжело будет «тартановой армии», это продемонстрировала сборная Германии, не позволив Шотландии ни разу пробить по своим воротам. «Нати» же свою игру выиграли (одолели Венгрию со счетом 3:1) и уже во 2 туре могут оформить выход из группы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Шотландия – Швейцария в украинской версии сайта.