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Евро
Германия
14.06.2024 22:00 – FT 5 : 1
Шотландия
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Чемпионат Европы
14 июня 2024, 23:57 | Обновлено 15 июня 2024, 00:58
1479
29

Тотальное превосходство. Сборная Германии разгромила Шотландию

В Мюнхене состоялся матч-открытие Евро-2024

14 июня 2024, 23:57 | Обновлено 15 июня 2024, 00:58
1479
29
Тотальное превосходство. Сборная Германии разгромила Шотландию
Getty Images/Global Images Ukraine

Какие бы эмоции были, если бы мы смотрели этот матч в мирное время – открытие Евро, праздник футбола, обновленный «Бундестим», Кроосу остались до окончания карьеры считанные матчи. И всего многого другого, что бы мы с увлечением обсуждали, обдумывали, смотрели. Тем более что наша сборная тоже будет играть на Евро.

Однако эти эмоции для украинцев очень приглушены. Неадекваты из соседнего болота не дают нормально чувствовать жизнь во всех ее проявлениях. Но все же мы смотрим по мере возможностей Евро, пусть не с таким настроением, как могли бы.

Тем временем у команд, выходивших на поле в матче-открытии, свои дела и проблемы. Немцы очень хотят показать, что удачно пережили смену поколений и могут выиграть домашний чемпионат. У шотландцев нет таких амбиций, но, имея в составе таких мастеров, как Робертсон, Тирни или Мактоминей, мальчиками для битья тоже быть не собирались.

С первых же секунд Германия взяла мяч под свой контроль. Кроос и компания плели кружева вокруг чужой штрафной, Вирц уже на первой минуте мог забивать после заброса и забегания, но, во-первых, вратарь шотландцев Ганн отразил, а во вторых, офсайд все равно был.

Но со второй попытки Вирц все же забил. Киммих справа прострелил и Флориан в касание пробил с линии штрафной низом, вратарь перевел мяч в правую от себя штангу, от которой тот отлетел в ворота.

После этого немцы попытались отдать инициативу, но не смогли это сделать. Очень быстро был забит второй гол – пас вразрез от Гюндогана налево Хаверцу, тот убрал оппонента, откатил назад Мусиале, тот тоже убрал соперника и метров с 13 пробил тоже в левый угол, но под перекладину. 2:0.

До перерыва немцы уже не особо старались, но все же два пенальти заработали. И пусть первый после просмотра ВАР отменили, поскольку Мусиала получил по ноге до линии штрафной (Хаверц после розыгрыша пробил в руки вратарю), то второй стал легитимным – Портеус прыгнул в ногу Гюндогану, получил красную карточку и ушел отдыхать и в этом матче, и в следующем, а Хаверц с «точки» пробил в тот же левый угол – 3:0.

И что можно было требовать от шотландцев после перерыва, когда тренер снял форварда и выпустил защитника, чтобы удержать счет 0:3? По крайней мере, хотелось бы, чтобы был хотя бы намек на атаку, хотя бы удар в створ. Но приходилось ограничиваться только моментами хозяев поля, атаки которых накатывались на ворота «тартановой армии», и только нефарт не позволил забить сразу же Вирцу, Рюдигеру или Киммиху.

Вопрос последующих голов был только вопросом времени. И ответы на них дали Фюллькруг, попавший с линии штрафной в правую девятку, а затем забивший еще раз, но из офсайда, и Эмре Джан, который перед самым финальным свистком завершил многоходовку ударом в правый угол с линии штрафной.

Но между четвертым голом немцев и пятым получился любопытный гол престижа гостей. Шотландия не пробивала по воротам, но сумела забить – после навеса со штрафного с центра поля и скидки Рюдигер не видел мяча, повернул корпус в направлении своих ворот, а получилось так, что в это время в его голову попал мяч и красиво залетел за воротник Нойеру.

Во втором туре Германия 19 июня будет играть с Венгрией, а Шотландия будет пробовать набрать очки со Швейцарией.

Евро началось очень красиво. Дальше будет еще лучше, не сомневаемся.

Фото УЕФА

Чемпионат Европы. Группа А.

Германия – Шотландия – 5:1

Голы: Вирц (10), Мусиала (19), Хаверц (45+1, пенальти), Фюллькруг (68), Джан (93) – Рюдигер (87, автогол)

Предупреждения: Андрих (31), Та (62) – Ролстон (48)

Удаление: Портеус (44, грубая игра)

Германия: Нойер, Миттельштедт, Та, Рюдигер, Киммих, Кроос (Джан, 80), Андрих (Гросс, 46), Вирц (Сане, 63), Гюндоган, Мусиала (Мюллер, 74), Хаверц (Фюллькруг, 63)

Шотландия: Ганн, Тирни (Маккенна, 77), Портеус, Хендри, Робертсон, Макгрегор (Гилмор, 67), Мактоминей, Ролстон, Кристи (Шенкленд, 82), Адамс (Хенли, 46), Макгинн (Маклин, 67)

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Стадион «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)

ГЕРМАНИЯ – ШОТЛАНДИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Эмре Джан (Германия).
87’
ГОЛ ! Автогол забил Антонио Рюдигер (Германия).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Германия).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Каи Хавертц (Германия).
44’
Райан Портеус (Шотландия) получает красную карточку.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Германия).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Германия).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 30
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Pavel_i_CO
Стартовий матч ЧС2006 Німеччина - Коста-Ріка був чимось схожим, але тоді німці самі собі проблеми створили, та все ж перемогли 4-2. Теж шість голів і матч проходив на цьому ж стадіоні. 
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+3
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_Per4ecter_
Складний шлях у Шотландії до перемоги на ЧЄ.
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+2
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Boodya
Результат не став несподіванкою
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+2
🔱Avtoigor🔱
Подивився я на склад команди німців яка грала з нами і на ту що сьогодні, то нічим особливо вона не відрізняється. Тоді виходить, що ми ще дуже пристойно зіграли з ними зрозуміло що то був "товарняк" і гра немала сенсу, але все ж таки...
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+1
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Rzechpospolita
Ось, це та Німеччина, яку називають машиною! Дуже потужна, і по іменам і по грі… 
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+1
🔱Avtoigor🔱
Німеччина має великий потенціал, в них великі шанси на перемогу в цьому турнірі.
Шотландія сьогодні сама на себе не схожа.
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+1
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🔱Avtoigor🔱
Україна винесла б цю Шотландію на раз два
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0
AleksDnipro
Не Шотландія так слабка, як сильна Німеччина. Скоти потрапили під німецьку ковзанку. Тут нікому не позаздриш.
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0
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turist86
Схоже, німці в товарняку проти України грали в пів-сили
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