Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Германия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Евро
Германия
14.06.2024 22:00 - : -
Шотландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
13 июня 2024, 16:38 | Обновлено 13 июня 2024, 16:41
299
0

Германия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Матч-открытие Евро-2024

13 июня 2024, 16:38 | Обновлено 13 июня 2024, 16:41
299
0
Германия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
УЄФА

В пятницу в Германии стартует чемпионат Европы. Первым поединком, который увидят любители футбола, станет противостояние между хозяевами континентального первенства и сборной Шотландии. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени на «Арене Мюнхен».

Сборная Германии

Бундестим традиционно является одним из фаворитов чемпионата Европы, а домашние трибуны станут еще одним козырем немецкой команды. На предыдущих четырех чемпионатах Европы «орлы» только раз завершили выступление до полуфинальной стадии. Произошло это на Евро-2020, когда немцы в 1/8 финала уступили Англии. После этого был провальный чемпионат мира: в Катаре немцы не сумели выйти из группы. Всего в активе Бундестима три выигранных континентальных первенства. Правда, последний подобный триумф был зафиксирован довольно давно – в 1996-м.

Совсем недавно украинские болельщики имели возможность наблюдать за игрой сборной Германии, которая проводила товарищеский матч с национальной командой нашей страны. Та встреча завершилась нулевой ничьей. Кроме поединка с Украиной, у команды Юлиана Нагельсманна было еще три-контрольные встречи, которые «орлы» выиграли. Немцы обыграли Грецию (2:1), Нидерланды (2:1) и Францию (2:0). К слову, 36-летний Нагельсманн является самым молодым тренером из всех сборных, представленных на чемпионате Европы.

Немецкий футбол располагает россыпью талантливых футболистов и не всем из них посчастливится сыграть на домашнем для Бундестима турнире. В заявку сборной Германии не попали такие мастера как Хуммельс, Брандт, Вернер, Горецка. Из-за травмы не сыграет на Евро-2024 Гнабри, а Сане испытывает проблемы с коленом. В последний момент в состав попал Эмре Джан, который заменил попавшего в лазарет Павловича. Неожиданным стал вызов в немецкую команду Антона, Фюриха и Ундава из «Штуттгарта». Важным событием для немецкой команды стало возвращение в ее состав Тони Крооса. После поражения в 1/8 финала Евро-2020 полузащитник заявил о завершении карьеры в сборной, но в начале этого года принял решение помочь Бундестиму на домашнем турнире.

Сборная Шотландии

В отличии от своего ближайшего соперника шотландцы прошли сито отборочного турнира к чемпионату Европы. «Тартановая армия» заняла второе место в своей группе, уступив первую позицию Испании. Именно в гостевом противостоянии с испанцами сборная Шотландии потерпела свое единственное поражение в квалификации. Лучшим бомбардиром «Тартановой армии» в отборочном турнире стал Скотт Мактоминей, забивший семь голов. Именно дубль полузащитника «Манчестер Юнайтед» принес шотландцам сенсационную домашнюю победу над Испанией. Шотландцы трижды участвовали в финальной части чемпионатов Европы и еще ни разу не преодолевали групповой этап. Интересно, что Шотландия станет одним из организаторов следующего континентального первенства.

С небольшими поврежденииями подошли к старту турнира Эндрю Робертсон и и Лоуренс Шенкленд. Особые опасения у поклонников шотландской сборной вызывают возможные проблемы со здоровьем у защитника «Ливерпуля», который провел почти 50 матчей в качестве капитана своей национальной команды. Впрочем, в тренерском штабе «Тартановой армии» заявили, что с Робертсоном все хорошо, и он сможет помочь сборной Шотландии. Перед турниром был довызван форвард Льюис Морган, единственный представитель американской MLS в шотландской команде (выступает за «Нью-Йорк Ред Буллз»).

В рамках подготовки к Евро-2024 сборная Шотландии провела четыре товарищеские встречи. «Тартановая армия» потерпела поражения от Нидерландов (0:4) и Северной Ирландии (0:1), обыграла Гибралтар (2:0), а также сыграла вничью с Финляндией (2:2). Если прогнозировать стартовый состав шотландцев, то вопросы вызывает позиция правого защитника, на которую претендуют Ралстон и Маккрори. Рискнем предположить, что тренерский штаб Стивена Кларка отдаст предпочтение Ралстону.

Статистика встреч

Команды провели 17 очных дуэлей, в которых преимущество на стороне Будндестима. Немцы одержали восемь побед, шотландцы в четырех матчах праздновали успех, а еще пять встреч завершились вничью. Предыдущее противостояние соперников состоялось в 2015 году в рамках отборочного турнира Евро-2016. Тогда на «Хэмпден Парк» сборная Германии одержала победу со счетом 3:2. Решающий мяч на последних минутах забил Илкай Гюндоган, который сейчас является одним из основообразующих футболистов команды Юлиана Нагельсманна.

Прогноз на противостояние

Сборная Германии – явный фаворит предстоящего матча и вряд ли она допустит потерю очков. Но легко хозяевам турнира точно не будет. Добавим сюда и статистику: в предыдущих шести встречах на Евро немцы не могли покинуть поле без пропущенных голов. Вероятно, и в пятницу подопечные Нагельсманна не оставят свои ворота «сухими».

Ориентировочные составы:

Германия: Нойер, Киммих, Та, Рюдиґер, Миттельштедт, Андрих, Кроос, Мусиала, Гюндоган, Вірц, Хаверц

Шотландия: Ганн; Ралстон, Хендри, Маккена, Тирни, Робертсон; Макгрегор, Мактоминей, Гилмор; Макгинн; Адамс.

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку

14 июня, пятница

Германия – Шотландия
Мюнхен. Стадион «Арена Мюнхен». 22:00
ТВ-трансляция на видеосервисе Megogo
ГЕРМАНИЯ – ШОТЛАНДИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Прогноз Sport.ua — 2:1
По теме:
Разван РАЦ: «За спиной Мудрика мотор. Румынии следует бояться Украину»
ВИДЕО. Болельщики атаковали игроков сборной Украины на тренировке
Собрана команда из игроков-мультимиллионеров на Евро-2024
чемпионат Европы по футболу Евро-2024 сборная Германии по футболу сборная Шотландии по футболу прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Единогласно и во второй раз. В ПФЛ Украины избрали президента
Футбол | 13 июня 2024, 15:46 0
Единогласно и во второй раз. В ПФЛ Украины избрали президента
Единогласно и во второй раз. В ПФЛ Украины избрали президента

Клубы Первой и Второй лиг поддержали Александра Каденко

Победа и рекорд. Легендарный прыгун с шестом вновь стал чемпионом Европы
Другие виды | 13 июня 2024, 03:11 1
Победа и рекорд. Легендарный прыгун с шестом вновь стал чемпионом Европы
Победа и рекорд. Легендарный прыгун с шестом вновь стал чемпионом Европы

Арман Дюплантис победил на континентальном слете в Риме

Довбику дали интересное прозвище в Италии
Футбол | 13.06.2024, 11:49
Довбику дали интересное прозвище в Италии
Довбику дали интересное прозвище в Италии
Снигур не справилась с чемпионкой US Open 2021 в Ноттингеме
Теннис | 13.06.2024, 15:01
Снигур не справилась с чемпионкой US Open 2021 в Ноттингеме
Снигур не справилась с чемпионкой US Open 2021 в Ноттингеме
Моуриньо назвал лучшего игрока поколения, которого хотел бы подписать
Футбол | 13.06.2024, 02:50
Моуриньо назвал лучшего игрока поколения, которого хотел бы подписать
Моуриньо назвал лучшего игрока поколения, которого хотел бы подписать
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой
ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой
11.06.2024, 23:47 5
Футбол
Кто составлял рейтинг? Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик
Кто составлял рейтинг? Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик
13.06.2024, 07:20 9
Бокс
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
12.06.2024, 12:15 1
Бокс
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
12.06.2024, 10:14 7
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
12.06.2024, 06:47
Футбол
Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
11.06.2024, 18:45 3
Футбол
Окружение Фьюри обеспокоено его реакцией на поражение Усику. Что случилось?
Окружение Фьюри обеспокоено его реакцией на поражение Усику. Что случилось?
12.06.2024, 15:55 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем