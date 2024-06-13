В пятницу в Германии стартует чемпионат Европы. Первым поединком, который увидят любители футбола, станет противостояние между хозяевами континентального первенства и сборной Шотландии. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени на «Арене Мюнхен».

Сборная Германии

Бундестим традиционно является одним из фаворитов чемпионата Европы, а домашние трибуны станут еще одним козырем немецкой команды. На предыдущих четырех чемпионатах Европы «орлы» только раз завершили выступление до полуфинальной стадии. Произошло это на Евро-2020, когда немцы в 1/8 финала уступили Англии. После этого был провальный чемпионат мира: в Катаре немцы не сумели выйти из группы. Всего в активе Бундестима три выигранных континентальных первенства. Правда, последний подобный триумф был зафиксирован довольно давно – в 1996-м.

Совсем недавно украинские болельщики имели возможность наблюдать за игрой сборной Германии, которая проводила товарищеский матч с национальной командой нашей страны. Та встреча завершилась нулевой ничьей. Кроме поединка с Украиной, у команды Юлиана Нагельсманна было еще три-контрольные встречи, которые «орлы» выиграли. Немцы обыграли Грецию (2:1), Нидерланды (2:1) и Францию (2:0). К слову, 36-летний Нагельсманн является самым молодым тренером из всех сборных, представленных на чемпионате Европы.

Немецкий футбол располагает россыпью талантливых футболистов и не всем из них посчастливится сыграть на домашнем для Бундестима турнире. В заявку сборной Германии не попали такие мастера как Хуммельс, Брандт, Вернер, Горецка. Из-за травмы не сыграет на Евро-2024 Гнабри, а Сане испытывает проблемы с коленом. В последний момент в состав попал Эмре Джан, который заменил попавшего в лазарет Павловича. Неожиданным стал вызов в немецкую команду Антона, Фюриха и Ундава из «Штуттгарта». Важным событием для немецкой команды стало возвращение в ее состав Тони Крооса. После поражения в 1/8 финала Евро-2020 полузащитник заявил о завершении карьеры в сборной, но в начале этого года принял решение помочь Бундестиму на домашнем турнире.

Сборная Шотландии

В отличии от своего ближайшего соперника шотландцы прошли сито отборочного турнира к чемпионату Европы. «Тартановая армия» заняла второе место в своей группе, уступив первую позицию Испании. Именно в гостевом противостоянии с испанцами сборная Шотландии потерпела свое единственное поражение в квалификации. Лучшим бомбардиром «Тартановой армии» в отборочном турнире стал Скотт Мактоминей, забивший семь голов. Именно дубль полузащитника «Манчестер Юнайтед» принес шотландцам сенсационную домашнюю победу над Испанией. Шотландцы трижды участвовали в финальной части чемпионатов Европы и еще ни разу не преодолевали групповой этап. Интересно, что Шотландия станет одним из организаторов следующего континентального первенства.

С небольшими поврежденииями подошли к старту турнира Эндрю Робертсон и и Лоуренс Шенкленд. Особые опасения у поклонников шотландской сборной вызывают возможные проблемы со здоровьем у защитника «Ливерпуля», который провел почти 50 матчей в качестве капитана своей национальной команды. Впрочем, в тренерском штабе «Тартановой армии» заявили, что с Робертсоном все хорошо, и он сможет помочь сборной Шотландии. Перед турниром был довызван форвард Льюис Морган, единственный представитель американской MLS в шотландской команде (выступает за «Нью-Йорк Ред Буллз»).

В рамках подготовки к Евро-2024 сборная Шотландии провела четыре товарищеские встречи. «Тартановая армия» потерпела поражения от Нидерландов (0:4) и Северной Ирландии (0:1), обыграла Гибралтар (2:0), а также сыграла вничью с Финляндией (2:2). Если прогнозировать стартовый состав шотландцев, то вопросы вызывает позиция правого защитника, на которую претендуют Ралстон и Маккрори. Рискнем предположить, что тренерский штаб Стивена Кларка отдаст предпочтение Ралстону.

Статистика встреч

Команды провели 17 очных дуэлей, в которых преимущество на стороне Будндестима. Немцы одержали восемь побед, шотландцы в четырех матчах праздновали успех, а еще пять встреч завершились вничью. Предыдущее противостояние соперников состоялось в 2015 году в рамках отборочного турнира Евро-2016. Тогда на «Хэмпден Парк» сборная Германии одержала победу со счетом 3:2. Решающий мяч на последних минутах забил Илкай Гюндоган, который сейчас является одним из основообразующих футболистов команды Юлиана Нагельсманна.

Прогноз на противостояние

Сборная Германии – явный фаворит предстоящего матча и вряд ли она допустит потерю очков. Но легко хозяевам турнира точно не будет. Добавим сюда и статистику: в предыдущих шести встречах на Евро немцы не могли покинуть поле без пропущенных голов. Вероятно, и в пятницу подопечные Нагельсманна не оставят свои ворота «сухими».

Ориентировочные составы:

Германия: Нойер, Киммих, Та, Рюдиґер, Миттельштедт, Андрих, Кроос, Мусиала, Гюндоган, Вірц, Хаверц

Шотландия: Ганн; Ралстон, Хендри, Маккена, Тирни, Робертсон; Макгрегор, Мактоминей, Гилмор; Макгинн; Адамс.

14 июня, пятница