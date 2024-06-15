НАГЕЛЬСМАНН: «Мы забили много голов. Первые 20 минут были очень хорошими»

Вечером 14 июня в Мюнхене прошел матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии. Немцы уничтожили соперника, отгрузив 5 мячей (5:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал игру:

«Я бы согласился с таким результатом, если бы кто-то предложил мне его перед игрой. Первые 20 минут были очень хорошими. Шотландия проявила к нам уважение и, возможно, проявила его еще больше после того, как мы забили два первых гола. Первый гол, в частности, был очень хорошо разыгран. Забить было нелегко, потому что на пути мяча было много шотландцев. Главное, что мы забили много голов.

Мы сделали первый шаг и дальше постараемся выступать еще лучше. Мы сделаем все возможное, чтобы победить в Штутгарте. Завтра я дам игрокам отдохнуть, а в воскресенье мы начнем подготовку [к игре со сборной Венгрии]. Команда дает мне много энергии – с этими игроками очень весело. Команда выступила очень хорошо, и я рад этому.

Не хочу выделять кого-то отдельно. Эти игроки заслуживают того, чтобы выступать за сборную, но они все уникальны. Речь идет о команде в целом. Игроки делают все, чтобы его товарищ рядом тоже выглядел хорошо. Возможно, сейчас болельщики верят в нас немного больше, чем до игры».

В течение первой недели подготовки сборную Германии посетила группа военных, которые рассказали, что значит действовать как единая команда. По словам Нагельсманна, его игроки «научились защищать каждого члена команды». В стартовом матче они делали это так хорошо, что Шотландия весь матч боролась за то, чтобы создать хоть один голевой момент.