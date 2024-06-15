14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене прошел матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.

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Немцы уничтожили соперника, отгрузив 5 мячей. Голами в первом тайме отличились Флориан Вирц, Дажамал Мусиала и Кай Хаверц. После перерыва 4-й мяч провел Никлас Фюллкруг. Гол престижа для шотландцев помог забить Антонио Рюдигер (автогол). Точку поставил Эмре Джан (5:1).

На Евро-2024 в группе A, кроме Германии и Шотландии, также сыграют команды Венгрии и Швейцарии.

Евро-2024. Группа A. 1-й тур, 14 июня, Мюнхен

Германия – Шотландия – 5:1

Голы: Вирц, 10, Мусиала, 19, Хаверц, 45+1 (пен), Фюллкруг, 68, Эмре Джан, 90+3 – Рюдигер, 87 (автогол)

Удаление: Портеус, 44 (Шотландия)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Флориан Вирц, 10 мин.

ГОЛ! 2:0. Джамал Мусиала, 19 мин.

ГОЛ! 3:0. Кай Хаверц, 45+1 мин (пен)

ГОЛ! 4:0. Никлас Фюллкруг, 68 мин.

ГОЛ! 4:1. Антонио Рюдигер, 87 мин (автогол)

ГОЛ! 5:1. Эмре Джан, 90+3 мин