Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене
14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене прошел матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Немцы уничтожили соперника, отгрузив 5 мячей. Голами в первом тайме отличились Флориан Вирц, Дажамал Мусиала и Кай Хаверц. После перерыва 4-й мяч провел Никлас Фюллкруг. Гол престижа для шотландцев помог забить Антонио Рюдигер (автогол). Точку поставил Эмре Джан (5:1).
На Евро-2024 в группе A, кроме Германии и Шотландии, также сыграют команды Венгрии и Швейцарии.
Евро-2024. Группа A. 1-й тур, 14 июня, Мюнхен
Германия – Шотландия – 5:1
Голы: Вирц, 10, Мусиала, 19, Хаверц, 45+1 (пен), Фюллкруг, 68, Эмре Джан, 90+3 – Рюдигер, 87 (автогол)
Удаление: Портеус, 44 (Шотландия)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Флориан Вирц, 10 мин.
ГОЛ! 2:0. Джамал Мусиала, 19 мин.
ГОЛ! 3:0. Кай Хаверц, 45+1 мин (пен)
ГОЛ! 4:0. Никлас Фюллкруг, 68 мин.
ГОЛ! 4:1. Антонио Рюдигер, 87 мин (автогол)
ГОЛ! 5:1. Эмре Джан, 90+3 мин
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Винисиус Жуниор может перейти в «ПСЖ»
Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля