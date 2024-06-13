В пятницу, 14 июня, состоится стартовый поединок чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Германии и Шотландии. Матч пройдет в Мюнхене на стадионе «Арена Мюнхен», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Команды провели 17 очных дуэлей, в которых преимущество на стороне Бундестима. Немцы одержали восемь побед, шотландцы в четырех матчах праздновали успех, а еще пять встреч завершились вничью. На прошлом чемпионате Европы сборная Германии не сумела преодолеть 1/8 финала, уступив на этой стадии команде Англии. Шотландцы на Евро-2020 заняли последнее место в своей группе, набрав всего 1 очко. «Тартановая армия» трижды принимала участие в континентальных первенствах и еще ни разу не выходила в плей-офф.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Шотландия, за которой можно следить в украинской версии сайта.