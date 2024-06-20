ЯКИН: Если сравнивать команды, то да, Шотландия создала нам больше проблем
Главный тренер сборной Швейцарии прокомментировал ничейный результат с шотландцами
19 июня состоялся матч 2-го тура группы А на Евро-2024 между сборными Шотландии и Швейцарии. Игра завершилась со счетом 1:1.
После завершения встречи главный тренер швейцарской команды Мурат Якин прокомментировал ничейный результат поединка:
«Шакири доказал сегодня, что он живет и дышит ради таких моментов. Это был невероятно точный удар, и это было единственное, что он мог сделать в этой ситуации.
Надежда мало что значит в таких матчах. Все зависит от качества, которое вы можете показать на поле. Германия играет в зрелищный футбол. Мы не можем дождаться выхода на поле. Мы не загнаны в угол, и это будет интересный матч, в этом я не сомневаюсь.
Шотландии нужно было восстановиться. Они были подавлены, их гордость была уязвлена. Я говорил команде до матча, что мы ожидаем давления, что они будут закрывать пространство в центре поля. Мы могли выиграть матч, но они также создавали возможности [для себя].
Если сравнивать две команды, то да, Шотландия создала нам больше проблем, особенно в первом тайме. Это будет напряженная игра между Шотландией и Венгрией. Мы сыграли два матча, у нас четыре очка, посмотрим, что будет в матче против Германии».
Видео голов и обзор матча Шотландия – Швейцария (1:1)
События матча
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