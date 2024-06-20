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Евро
Шотландия
19.06.2024 22:00 – FT 1 : 1
Швейцария
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20 июня 2024, 03:59 |
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ЯКИН: Если сравнивать команды, то да, Шотландия создала нам больше проблем

Главный тренер сборной Швейцарии прокомментировал ничейный результат с шотландцами

20 июня 2024, 03:59 |
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ЯКИН: Если сравнивать команды, то да, Шотландия создала нам больше проблем
Getty Images/Global Images Ukraine. Мурат Якин

19 июня состоялся матч 2-го тура группы А на Евро-2024 между сборными Шотландии и Швейцарии. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи главный тренер швейцарской команды Мурат Якин прокомментировал ничейный результат поединка:

«Шакири доказал сегодня, что он живет и дышит ради таких моментов. Это был невероятно точный удар, и это было единственное, что он мог сделать в этой ситуации.

Надежда мало что значит в таких матчах. Все зависит от качества, которое вы можете показать на поле. Германия играет в зрелищный футбол. Мы не можем дождаться выхода на поле. Мы не загнаны в угол, и это будет интересный матч, в этом я не сомневаюсь.

Шотландии нужно было восстановиться. Они были подавлены, их гордость была уязвлена. Я говорил команде до матча, что мы ожидаем давления, что они будут закрывать пространство в центре поля. Мы могли выиграть матч, но они также создавали возможности [для себя].

Если сравнивать две команды, то да, Шотландия создала нам больше проблем, особенно в первом тайме. Это будет напряженная игра между Шотландией и Венгрией. Мы сыграли два матча, у нас четыре очка, посмотрим, что будет в матче против Германии».

Видео голов и обзор матча Шотландия – Швейцария (1:1)

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Джердан Шакири (Швейцария).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
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Мурат Якин сборная Швейцарии по футболу сборная Шотландии по футболу Шотландия - Швейцария Евро-2024 пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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