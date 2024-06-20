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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 00:07 | Обновлено 20 июня 2024, 00:08
184
0

ФОТО. Определен лучший игрок боевого матча Шотландия – Швейцария

Лучшим игроком признали защитника Аканджи

20 июня 2024, 00:07 | Обновлено 20 июня 2024, 00:08
184
0
ФОТО. Определен лучший игрок боевого матча Шотландия – Швейцария
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Аканджи

Состоялся матч 2-го тура группы A между сборными Шотландии и Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В плей-офф с 6 очками уже вышла Германия, у Швейцарии 4 пункта, шотландцы набрали 1 очко, а Венгрия пока без баллов.

Лучшим игроком матча УЕФА признал защитника сборной Швейцарии Мануэля Аканджи. Эксперты отметили доминирующую игру футболиста в воздухе и на земле.

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сборная Швейцарии по футболу сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Шотландия - Швейцария лучший игрок Мануэль Аканджи
Иван Зинченко Источник: УЕФА
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