ФОТО. Определен лучший игрок боевого матча Шотландия – Швейцария

Состоялся матч 2-го тура группы A между сборными Шотландии и Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В плей-офф с 6 очками уже вышла Германия, у Швейцарии 4 пункта, шотландцы набрали 1 очко, а Венгрия пока без баллов.

Лучшим игроком матча УЕФА признал защитника сборной Швейцарии Мануэля Аканджи. Эксперты отметили доминирующую игру футболиста в воздухе и на земле.