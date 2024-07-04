В пятницу, 5 июля, состоится поединок 1/4 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Португалии и Франции. Матч пройдет в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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В 1//8 финала португальцы с трудом одолели сборную Словении. Основное время встречи завершилась вничью со счетом 0:0, а в овертайме победу своей команде мог принести Криштиану Роналду, который не реализовал пенальти. Судьбу путевки в четвертьфинал определяла серия послематчевых пенальти, и благодаря уверенной игре голкипера Диогу Кошты португальцы прошли словенцев. Французы в 1/8 финала встречались с Бельгией и одержали победу со счетом 1:0. Единственное взятие ворот состоялось после автогола Вертонгена.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Франция, за которой можно следить в украинской версии сайта.