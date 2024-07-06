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05.07.2024 22:00 – FT 0 : 0
3 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
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06 июля 2024, 03:31 | Обновлено 06 июля 2024, 05:11
353
0

ДЕШАМ: «Мы в полуфинале, но это не стоит воспринимать как должное»

Главный тренер сборной Франции рассказал о матче против Португалии

06 июля 2024, 03:31 | Обновлено 06 июля 2024, 05:11
353
0
ДЕШАМ: «Мы в полуфинале, но это не стоит воспринимать как должное»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о матче против Португалии:

«Это был очень напряженный, упорный матч. Исход мог быть любым, даже если в конце дополнительного времени у нас было меньше владения мячом. Была и усталость. Все решают мелкие детали, но я рад за команду. Они выложились на полную и направили исход в нашу пользу.

Мбаппе явно устал, и это было нелегко. Я видел, что он испытывал трудности в первой половине дополнительного времени. Не было смысла оставлять его на поле, даже если он был пенальтистом. Килиан всегда был честен со мной и командой. Для меня было естественным внести свежие силы.

Мы в полуфинале, но это то, что не стоит принимать как должное, даже если в последнее время мы к этому привыкли. Я уже радовался тому, что мы в четвертьфинале. Теперь же мы идем за победой».

Также свои слова про серию пенальти добавил лучший игрок матча Усман Дембеле:

«Мы отрабатывали пенальти и чувствовали уверенность перед ними. Мы многому научились из нашего опыта на Чемпионате мира в Катаре, когда в финале проиграли по пенальти Аргентине. Я считаю, что сегодня мы заслужили победу».

В 1/2 финала Франция сыграет против Испании. Матч пройдёт 9 июля в Мюнхене и начнётся в 22:00.

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Алексей Тиньков Источник: УЕФА
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