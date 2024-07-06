Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван лучший игрок матча Евро-2024 между Португалией и Францией
Чемпионат Европы
06 июля 2024, 01:51 | Обновлено 06 июля 2024, 02:06
223
0

Назван лучший игрок матча Евро-2024 между Португалией и Францией

Форвард французов Усман Дембеле назван MVP поединка 1/4 финала Евро-2024

06 июля 2024, 01:51 | Обновлено 06 июля 2024, 02:06
223
0
Назван лучший игрок матча Евро-2024 между Португалией и Францией
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Вечером 5 июля прошли два матча 1/4 финала Евро-2024 и определена первая полуфинальная пара.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В игре между сборными Португалии и Франции в основное и дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти точнее были французы. Единственную ошибку у Португалии допустил Жоау Феликс, попавший в штангу.

В 1/2 финала Франция сыграет против Испании, которая в четвертьфинале одолела Германию (2:1 д.ч.)

Форвард французов Усман Дембеле назван лучший игроком поединка 1/4 финала Евро-2024

Евро-2024. 1/4 финала. 5 июля. Гамбург

22:00. Португалия – Франция – 0:0 (пен – 3:5)

Серия пенальти: Усман Дембеле (0:1), Криштиану Роналду (1:1), Юссуф Фофана (1:2), Бернарду Силва (2:2), Жюль Кунде (2:3), Жоау Феликс (штанга), Бредли Баркола (2:4), Нуну Мендеш (3:4), Тео Эрнандес (3:5)

По теме:
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
ФОТО. Guess Who? Мудрик смотрел суперматч Евро-2024 в компании с девушкой
В матче между Португалией и Францией будет серия пенальти
сборная Франции по футболу сборная Португалии по футболу Евро-2024 Португалия - Франция Усман Дембеле лучший игрок
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Футбол | 06 июля 2024, 01:12 0
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/4 финала Евро-2024

Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
Бокс | 05 июля 2024, 07:21 0
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху

«Великий Джордж» отметил Эвандера Холифилда

Белый флаг Днепра-1: вариант объединения с другим клубом отпал
Футбол | 05.07.2024, 20:05
Белый флаг Днепра-1: вариант объединения с другим клубом отпал
Белый флаг Днепра-1: вариант объединения с другим клубом отпал
Месси не забил пенальти. Аргентина в драматическом матче вышла в 1/2 Копа
Футбол | 05.07.2024, 07:23
Месси не забил пенальти. Аргентина в драматическом матче вышла в 1/2 Копа
Месси не забил пенальти. Аргентина в драматическом матче вышла в 1/2 Копа
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Футбол | 05.07.2024, 13:33
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
05.07.2024, 16:30 15
Футбол
Кто нанес самый сильный удар Мухаммеду Али? Слова легендарного боксера
Кто нанес самый сильный удар Мухаммеду Али? Слова легендарного боксера
04.07.2024, 01:12
Бокс
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
04.07.2024, 19:45 19
Теннис
Карл Фроч назвал боксера, который победил Джошуа и «забрал у него душу»
Карл Фроч назвал боксера, который победил Джошуа и «забрал у него душу»
04.07.2024, 02:22 1
Бокс
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
05.07.2024, 01:30 23
Футбол
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
05.07.2024, 22:10
Футбол
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
05.07.2024, 16:46 13
Футбол
Три украинки в борьбе. Стали известны пары 1/16 финала на Уимблдоне-2024
Три украинки в борьбе. Стали известны пары 1/16 финала на Уимблдоне-2024
05.07.2024, 07:01
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем