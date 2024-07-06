Назван лучший игрок матча Евро-2024 между Португалией и Францией
Форвард французов Усман Дембеле назван MVP поединка 1/4 финала Евро-2024
Вечером 5 июля прошли два матча 1/4 финала Евро-2024 и определена первая полуфинальная пара.
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В игре между сборными Португалии и Франции в основное и дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти точнее были французы. Единственную ошибку у Португалии допустил Жоау Феликс, попавший в штангу.
В 1/2 финала Франция сыграет против Испании, которая в четвертьфинале одолела Германию (2:1 д.ч.)
Форвард французов Усман Дембеле назван лучший игроком поединка 1/4 финала Евро-2024
Евро-2024. 1/4 финала. 5 июля. Гамбург
22:00. Португалия – Франция – 0:0 (пен – 3:5)
Серия пенальти: Усман Дембеле (0:1), Криштиану Роналду (1:1), Юссуф Фофана (1:2), Бернарду Силва (2:2), Жюль Кунде (2:3), Жоау Феликс (штанга), Бредли Баркола (2:4), Нуну Мендеш (3:4), Тео Эрнандес (3:5)
A constant threat 🌟@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/ZJjsyu7f8R— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 5, 2024
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