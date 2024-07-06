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  4. Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Евро
Португалия
05.07.2024 22:00 – FT 0 : 0
3 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Франция
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Чемпионат Европы
06 июля 2024, 01:12 | Обновлено 06 июля 2024, 01:19
7329
0

Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/4 финала Евро-2024

06 июля 2024, 01:12 | Обновлено 06 июля 2024, 01:19
7329
0
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 июля прошли два матча 1/4 финала Евро-2024 и определена первая полуфинальная пара.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В игре между сборными Португалии и Франции в основное и дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти точнее были французы. Единственную ошибку у Португалии допустил Жоау Феликс, попавший в штангу.

В 1/2 финала Франция сыграет против Испании, которая в четвертьфинале одолела Германию (2:1 д.ч.) Полуфинальный матч между Испанией и Францией пройдет 9 июля в 22:00 в Мюнхене.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Португалии и Франции

Евро-2024. 1/4 финала. 5 июля. Гамбург

22:00. Португалия – Франция – 0:0 (пен – 3:5)

Серия пенальти: Усман Дембеле (0:1), Криштиану Роналду (1:1), Юссуф Фофана (1:2), Бернарду Силва (2:2), Жюль Кунде (2:3), Жоау Феликс (штанга), Бредли Баркола (2:4), Нуну Мендеш (3:4), Тео Эрнандес (3:5)

Видеообзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Тео Эрнандес (Франция).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Нуно Мендеш (Португалия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Брэдли Баркола (Франция).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Жюль Кунде (Франция).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Бернарду Силва (Португалия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Юссуф Фофана (Франция).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Португалия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Усман Дембеле (Франция).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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