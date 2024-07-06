Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
«Ле бле» вышли в полуфинал Евро-2024
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Чемпионат Европы. 1/4 финала.
Португалия – Франция – 0:0 (пен. 3:5)
Серия пенальти: 0:1 – Дембеле, 1:1 – Роналду, 1:2 – Фофана, 2:2 – Бернарду, 2:3 – Кунде, 2:3 – Феликс (штанга), 2:4 – Баркола, 3:4 – Мендеш, 3:5 – Эрнандес.
Предупреждение: Пальинья (79) – Салиба (84)
Португалия: Диогу Кошта, Канселу (Семеду, 74), Пепе, Рубен Диаш, Мендеш, Пальинья (Рубен Невеш, 90+2), Бруну Фернандеш (Консейсау, 74), Витинья (Нунеш, 119), Бернарду Силва, Роналду, Леау (Феликс, 106).
Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Т. Эрнандес, Канте, Тчуамени, Камавинга (Фофана, 91), Коло Муани (Тюрам, 86), Мбаппе (Баркола, 106), Гризманн (Дембеле, 67).
Арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Стадион «Фолькспаркштадион» (Гамбург, Германия)
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