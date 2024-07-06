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Евро
Португалия
05.07.2024 22:00 – FT 0 : 0
3 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Франция
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Чемпионат Европы
06 июля 2024, 00:46 | Обновлено 06 июля 2024, 00:55
1075
15

Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции

«Ле бле» вышли в полуфинал Евро-2024

06 июля 2024, 00:46 | Обновлено 06 июля 2024, 00:55
1075
15
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
УЕФА

Отчет о матче ожидайте позже...

Чемпионат Европы. 1/4 финала.

Португалия – Франция – 0:0 (пен. 3:5)

Серия пенальти: 0:1 – Дембеле, 1:1 – Роналду, 1:2 – Фофана, 2:2 – Бернарду, 2:3 – Кунде, 2:3 – Феликс (штанга), 2:4 – Баркола, 3:4 – Мендеш, 3:5 – Эрнандес.

Предупреждение: Пальинья (79) – Салиба (84)

Португалия: Диогу Кошта, Канселу (Семеду, 74), Пепе, Рубен Диаш, Мендеш, Пальинья (Рубен Невеш, 90+2), Бруну Фернандеш (Консейсау, 74), Витинья (Нунеш, 119), Бернарду Силва, Роналду, Леау (Феликс, 106).

Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Т. Эрнандес, Канте, Тчуамени, Камавинга (Фофана, 91), Коло Муани (Тюрам, 86), Мбаппе (Баркола, 106), Гризманн (Дембеле, 67).

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион «Фолькспаркштадион» (Гамбург, Германия)

ФРАНЦИЯ – ПОРТУГАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 18
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Nordenus
Где же тот Кошта который тащил все пенали против словенцев)) Думал как раз таки у португальцев будет больше шансов на пеналях, но нет...
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Play Games
хто дозволив фелішу бити пенальті?
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+1
dimagi
Зачем чудо-тренер Мартинес выпустил неуравновешенного Феликса? Чувак, который не смог заиграть ни в Атлетико, ни в Барсе, ни в Челси...он выпускает его за 15 минут до серии пенальти. Да он чертов гений!
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0
Harun Bakircioğlu
Кто назначил Мартинеса, который с Бельгией ничего не выиграл? Не иначе как гений.
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
Первый Среди Равных
Португальський воротар так божив у матчі зі словенцями а тут жодного пеналя не потягнув. Розчарував мене цей хлопець. 
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-2
Показать Скрыть 3 ответа
Виктор Войцеховский
У меня вопрос. Как вы думаете, какая сборная победит в конкурсе на самый уебищный футбол на этом Евро? Франция или Англия? Это пи...ц просто с таким составом так яйца катать сзади. 
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-2
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