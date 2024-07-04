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Евро
Португалия
05.07.2024 22:00 - : -
Франция
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Португалия
04 июля 2024, 23:41 | Обновлено 04 июля 2024, 23:48
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Португалия – Франция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Далеко не лучший турнир для участников финала 2016 года

04 июля 2024, 23:41 | Обновлено 04 июля 2024, 23:48
150
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Португалия – Франция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

В пятницу, 5 июля, в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» состоится матч четвертьфинала чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сыграют национальные сборные Португалии и Франции. Стартовый свисток английского рефери Майкла Оливера из Ашингтона прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Португалия


Групповой этап турнира для сборной Португалии завершился уже после второго матча – шесть очков на старте против Чехии (2:1) и Турции (3:0) позволили команда Роберто Мартинеса снисходительно отнестись к заключительной игре против Грузии, что привело к первому поражению на турнире (0:2). Как оказалось, даже в ситуации, когда «европейским селесао» не было необходимости бороться за результат, игра «вторым составом» могла иметь и негативные последствия.

Дело в том, что с первого места квартета F португальцы попали на Словению с третьей строчки группы С, и до начала матча все считали, что команда Матяжа Кека станет для футболистов Мартинеса легкой прогулкой. А оно вышло несколько иначе – Португалия страдала до последнего, была вынуждена провести овертайм, мы увидели агонию Криштиану Роналду после незабитого пенальти в дополнительное время, но в итоге вратарь Диогу Кошта сделал три сейва в серии пенальти и фактически своими силами затащил команду в следующий раунд.

Могла ли избежать такого сценария Португалия? Очевидно, что да. Однако ее лидеры проводят далеко не лучший турнир. Криштиану Роналду до сих пор не забивал ни с игры, ни с пенальти, без учета последней серии, в четырех матчах, Рафаэль Леау играет так, как будто его можно уже сейчас отправлять домой, Бруну Фернандеш и Бернарду Силва не вытягивают команду, хотя и очень стараются. И в итоге лучший игрок португальцев на групповом этапе – резервист Франсишку Консейсау, а действительно герой команды – Диогу Кошта. Совсем не то, что мы ожидали увидеть от этой сборной перед началом турнира.

Франция


Впрочем, говорить об ожиданиях и реальных выступлениях какой-либо ведущей сборной, кроме Англии – это отдельный случай выше всякого понимания, когда в паре для сравнения стоит Франция – такая себе затея. Наверное, уже с десяток лет подряд мы говорим про все новые и новые поколения звездных футболистов этой страны, но тот футбол, который текущие исполнители показывают в Германии на этом турнире, не выдерживает никакой критики.

На самом деле, у Дидье Дешама ситуация ровным счетом такая же, как и у Роберто Мартинеса – лидеры команды, на которых делался ключевой акцент, не дают решающего преимущества непосредственно на футбольном поле. При этом пресловутый класс, очевидно, достаточный для победы над той же Бельгией в 1/8 финала за счет позднего автогола соперников (1:0). Да, Франция вновь не смогла забить своими силами. Более того – с игры у нее вообще нет голов, а лучший бомбардир, Килиан Мбаппе, просто удачно реализовал пенальти в игре против Австрии на старте турнира (1:0).

Чего ожидать от таких «Les Bleus»? Да всего, что только угодно. Тот же Мбаппе может «вдруг» породниться со своей «маской супермена» и она вдруг перестанет ему мешать играть в футбол. Или же Антуан Гризманн вспомнит, что он – действительно лидер команды. Орельен Чуамени «случайно» начнет попадать своими дальними ударами, или же фланговые защитники Тео Эрнандес и Жюль Кунде начнут больше принимать участия в атаке. Вопросов нет только к Нголо Канте – его форму не убила даже Саудовская Аравия, и сейчас вопрос по нему только один – когда назад в Европу? А тем временем статус Франции как фаворита Евро в такой тяжелой сетке плей-офф, ну, очень под большим вопросом.

История встреч


Футбольные пути Португалии и Франции ранее пересекались 5 раз в рамках чемпионатов мира и Европы, а также Лиги наций УЕФА. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу Франции – 4 успешных игр против 1 у Португалии, но та победа принесла «европейским селесао» «золото» Евро-2016. Разница голов 6:9.

Последний раз соперники встречались в июне 2021 года. Дубль Криштиану Роналду с пенальти и дубль Карима Бензема (один пенальти) обусловили победу ничью в Будапеште на «Пушкаш Арене» 2:2 на Евро-2020.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 39-летний англичанин Майкл Оливер, который на своем счету имеет по 3 матча в финальной части Евро-2020, Евро-2024 и чемпионата мира-2022. Боковыми рефери станут Стюарт Берт и Дэниэл Кук, а резервным арбитром отработает Пол ван Букел из Нидерландов. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Дэвидом Кутом, которому будут помогать Томаш Квятковски и Шимон Марциняк (оба – Польша). У Оливера есть опыт проведения матча с участием Португалии – 1 победа и 1 ничья, тогда как с Францией он пересекался один раз – 1 ничья.

Ориентировочные составы


Португалия: Кошта – Мендеш, Диаш, Пепе, Канселу – Витинья, Пальинья – Леау, Фернандеш, Б. Силва – Роналду.

Франция: Меньян – Т. Эрнандес, Упамекано, Салиба, Кунде – Чуамени, Канте – Мбаппе, Гризманн, Дембеле – Коло Муани.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в этой игре будет присутствовать серьезная интрига.

Прогноз Sport.ua
Португалия
5 июля 2024 -
22:00
Франция
Обе забьют и овертайм: да

5 июля, пятница

Португалия – Франция
Гамбург. «Фолькспаркштадион». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Megogo и Суспільне
ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 1
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255547
Какой примитивный анализ, у Португальцев возрастная команда, особенно оборона, и весь ритм и темп матча они не выдержу, притом что в матче со Словенией, они провели два овертайма, и ещё серию одинацати мировых, в которых было отданно много эмоций, они ещё должны их востановить, Французы будут диктовать условия матча и вести игру, да кто то подумает что они играют блекло, я бы не сказал, вот Англия да, но там проблемма в тренире, с эго подходом к игре команды, здесь этого нет, а опыта и уровня предостаточно так что я бы отдал предпочтение, именно Франции
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