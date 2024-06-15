В воскресенье, 15 июня, состоится матч 1-го тура чемпионата Европы 2024 в группе С между сборными Сербии и Англии. Поединок состоится в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене». Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Сербия

Сборная Сербии еще никогда ранее в финальных турнирах чемпионата Европы участие не принимала. В Германии она сыграет впервые в истории на Евро.

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Как самостоятельная команда участие в континентальных турнирах сборная Сербии принимает, начиная с 2008 года. До этого ее представители могли играть под флагом сборной Югославии (до 1992 года), а затем сборной Сербии и Черногории (1996-2004).

В отборе на Евро-2008 сербы были только третьими в своей отборочной группе, после чего опять было 3-е место (квалификация на Евро-2012) и 4-я позиция (отбор на Евро-2016). В квалификации на чемпионат Европы 2020 сборная Сербии в группе опять стала третьей, но добилась права играть в стыковых матчах. В них она обыграла Норвегию в дополнительное время (2:1), однако затем оступилась на Шотландии по пенальти (1:1, пен. 4-5).

В рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 в Германии заняли 2-е место в группе G и напрямую попали в финальную часть Евро.

В рамках сбора в преддверии Евро-2024 сербы провели два спарринга, в которых проиграли команде Австрии (1:2) и обыграли Швецию (3:0).

Англия

В финальной стадии чемпионов Европы, которые проводятся с 1960 года, сборная Англии не принимала участие 6 раз.

Она вообще не участвовала в премьерном розыгрыше, затем не прошла квалификацию на Евро-1964, зато в 1968 году в Италии выиграла бронзу. Турниры в 1972 и 1976 годах вновь состоялись без англичан, которые не преодолели отбор.

На Евро-1980 Англия ограничилась играми в группе. Ситуация повторилась на турнирах 1988 и 1992 годов, а вот на Евро-1984 британцев опять не было – и вновь через фиаско в квалификации.

На чемпионате Европы 1996 англичане дошли до полуфинала. Через четыре года они не вышли из группы и заняли итоговое 11-е место. На Евро-2004 сборная Англии дальше 1/4 финала не прошла, после чего турнир 2008 года и вовсе пропустила, не попав на него.

На Евро-2012 англичане вновь играли в четвертьфинале, а на Евро-2016 – в 1/8 финала. На данный момент самым триумфальным для Англии континентальным турниром является Евро-2020, на котором они дошли до финала, где лишь в серии пенальти проиграли Италии – 1:1, пен. 3-2.

При непосредственной подготовке к Евро-2024 родоначальники футбола провели два спарринга. Вначале они разгромили команду Боснии и Герцеговины со счетом 3:0, а затем проиграли 0:1 сборной Исландии.

Статистика встреч

Ранее сборные Сербии и Англии между собой не встречались.

Прогноз на противостояние

У сборной Сербии не много шансов в соперничестве с командой Англии. Балканцы уступают родоначальникам футбола по многим показателям, начиная с индивидуального качества исполнителей и заканчивая командными действиями. Исходя из этого, результат матча в пользу англичан достаточно очевиден. Главный вопрос – итоговый счет. Он должен быть комфортными для англичан.

Ориентировочные составы:

Сербия: Райкович – Павлович, Велькович, Миленкович, Спаич, С.Милинкович-Савич, Илич, Гачинович, Тадич, Живкович, Влахович.

Англия: Пикфорд – Триппьер, Гехи, Стоунс, Уокер, Райс, Беллингем, Палмер, Фоден, Сака, Кейн.

16 июня, воскресенье