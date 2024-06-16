В воскресенье, 16 июня, состоится матч 1-го тура чемпионата Европы 2024 в группе С, в котором отношения выяснят команды Сербии и Англии.

Поединок состоится в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене». Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Еще никогда ранее сборные Сербии и Англии между собой не встречались.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Сербия – Англия, за которой можно следить в украинской версии сайта.