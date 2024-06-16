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Евро
Сербия
16.06.2024 22:00 - : -
Англия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 июня 2024, 09:14 | Обновлено 16 июня 2024, 09:17
161
2

Сербия – Англия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Евро-2024

16 июня 2024, 09:14 | Обновлено 16 июня 2024, 09:17
161
2
Сербия – Англия. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 16 июня, состоится матч 1-го тура чемпионата Европы 2024 в группе С, в котором отношения выяснят команды Сербии и Англии.

Поединок состоится в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене». Начало – в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Еще никогда ранее сборные Сербии и Англии между собой не встречались.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Сербия – Англия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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текстовая трансляция Евро-2024 Сербия - Англия сборная Сербии по футболу сборная Англии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Сseresznye
Хоть бы 1:2 сыграли.
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Remark
Ставка: ТБ2.
Прогноз: ОЗ.
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