Англия16 июня 2024, 09:14 | Обновлено 16 июня 2024, 09:17
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Сербия – Англия. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Евро-2024
16 июня 2024, 09:14 | Обновлено 16 июня 2024, 09:17
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В воскресенье, 16 июня, состоится матч 1-го тура чемпионата Европы 2024 в группе С, в котором отношения выяснят команды Сербии и Англии.
Поединок состоится в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене». Начало – в 22:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Еще никогда ранее сборные Сербии и Англии между собой не встречались.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Сербия – Англия, за которой можно следить в украинской версии сайта.
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