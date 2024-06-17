16 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 1-го тура группы C Евро-2024 между сборными Сербии и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Английская команда на 13-й минуте открыла счет в поединке Евро-2024. Джуд Беллингем ударом головой замкнул прострел с фланга и вывел вперед команду Англии (1:0). Этот гол стал единственным в матче.

На Евро-2024 в группе C кроме Сербии и Англии также играют команды Словении и Дании (1:1 в первом туре).

Евро-2024. Группа C

1-й тур, 16 июня. Гельзенкирхен

Сербия – Англия – 0:1

Гол: Джуд Беллингем, 13

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Джуд Беллингем, 13 мин.