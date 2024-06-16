В воскресенье стартовала на Евро и группа C, в которой играют Словения, Дания, Сербия и Англия. Первые две играли раньше и уже успели оформить первую ничью на Евро, а вот сербы и англичане играли вечером.

Как сборную Италии называли фаворитом Евро-2024, так и Англию называют фаворитом ЧЕ-2024. Потому родоначальникам футбола уже с первого матча приходилось показывать, почему их так высоко котируют. Делать это они собрались с тремя футболистами в составе, которые могут играть на позиции правого защитника – непосредственно правого бека играл Уокер, Киран Триппьер вышел на противоположном фланге, а Трент Александер-Арнольд играл в опорной зоне.

Англичане захватили инициативу и вынудили Сербию бегать за ними в попытках отобрать мяч. Те приняли вызов (а что им оставалось) и попытались навязать жесткую силовую борьбу на грани фола. И быстро пропустили – Беллингем в центре разогнал атаку, в итоге Сака навешивал справа, казалось, безадресно, но Беллингем успел добежать на позицию центрфорварда и появлением ниоткуда застучал врасплох центральных защитников, в полете головой расстреляв ворота.

Дальше англичане успокоились, а сербы поняли, что можно самим тоже пробовать играть, соперник тоже может ошибаться. Но увлечение атаками чуть не сыграл злую шутку – Беллингем успевал отрабатывать и в защите, в результате чего контратака закончилась выходом Уокера на ворота Сербии. Защитник справа решил то ли бить, то ли простреливать, но Гарри Кейн поверил в гол и не побежал замкнуть дальнюю штангу, куда и покатился мяч, а мог ведь удвоить преимущество.

А дальше родоначальники футбола решили экономить силы, сведя игру к стилю «и сами не играем, и вам не дадим». Вернее, мяч немного задержался в ногах сербов, но ровно настолько, что катать его на своей половине и очень редко навешивать. И даже преимущество в росте не дало сербам никаких дивидендов, как и их привычный жесткий стиль.

Более того, повреждение получил как раз сербский игрок – за несколько минут до перерыва Филипп Костыч оказался на газоне и был вынужден просить замену.

Во втором тайме сербы сначала собирались играть так, как и в первом, свидетельством чего была замена опорника Гуделя, который имел желтую карточку. В такой игре иметь висящего на карточке игрока оборонительного типа довольно опасно.

А прагматизм Англии поражал, команда стала явно экономить силы. В результате этого «белые орлы» осмелели, стали атаковать и в одном из эпизодов даже требовали пенальти из-за контакта с Митровичем, но арбитр Даниэле Орсато решил, что там ничего криминального не было.

Активное давление сербов стало еще больше, когда они поняли, что англичане позволяют это делать. Но преимущественно мяч держался между штрафными, игрокам легче удавалось защищать свои ворота, чем атаковать чужие. Интересную статистику привели комментаторы – до гола процент владения мячом составлял 88 на 12 в пользу англичан, а после гола до перерыва – 59 на 41 в пользу уже сербов.

В матче еще было и несколько дальних ударов, и удар Кейна в перекладину, и момент Влаховича с уверенной игрой Пикфорда, но счет не изменился. Возможно, данный матч стал одним из наименее интересных из всех тех, что были до сих пор на Евро. Посмотрим, как команды в следующем туре будут противостоять Словении и Дании соответственно.

Фото – УЕФА

Евро-2024. Группа С. 1-й тур

Сербия – Англия – 0:1

Беллингем, 13

Гудель, 39, Тадич, 75, Стойкович, 83 (за пределами поля)

Сербия: Райкович – Павлович, Миленкович, Велькович, Лукич (Йович, 61), Гудель (Илич, 46), С.Милинкович-Савич, Костич (Младенович, 43), Живкович (Бирманчевич, 74), Митрович (Тадич, 61), Влахович.

Англия: Пикфорд – Уолкер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Александер-Арнольд (Галлахер, 69), Райс, Беллингем (Мейну, 86), Фоден, Сака (Боуэн, 76), Кейн.

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Стадион: «Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен)

СЕРБИЯ – АНГЛИЯ. ТЕКСТОВЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА