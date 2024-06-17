Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наставник Англии нашел позитив в сложной победе команды над Сербией
Евро
Сербия
16.06.2024 22:00 – FT 0 : 1
Англия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 июня 2024, 01:16 | Обновлено 17 июня 2024, 01:19
160
0

Наставник Англии нашел позитив в сложной победе команды над Сербией

Гарет Саутгейт – о старте подопечных на Евро-2024

17 июня 2024, 01:16 | Обновлено 17 июня 2024, 01:19
160
0
Наставник Англии нашел позитив в сложной победе команды над Сербией
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт (справа)

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы 2024, в котором его команда обыграла сборную Сербии со счетом 1:0.

«Я очень доволен игрой команды, особенно в первом тайме. Мы очень хорошо использовали мяч. Во втором тайме нам не удалось удержать его так, как нужно, но победа и такой старт очень важны.

Сербия – это сильная команда. Нам пришлось немного помучиться, и я думаю, что это очень хорошо для нас – пройти через это и защитить свою штрафную так, как мы это сделали под давлением. Это было важно для успеха в группе.

Беллингем? Он сам пишет сценарии, не так ли? Его забегания были очень своевременными, это была отличная игра. В разные моменты все наши нападающие выглядели опасно и делали хорошую работу для команды», – рассказал Саутгейт.

По теме:
Знаменитый Эриксен стал рекордсменом-голеадором сборной Дании
Установили или вляпались? Сербия и Англии провели уникальный матч для Евро
Беллингем вписал свое имя в историю Евро. Отобрал рекорд у Мусиалы
Гарет Саутгейт Евро-2024 Сербия - Англия сборная Англии по футболу сборная Сербии по футболу
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять причин, почему Франция выиграет Евро-2024
Футбол | 17 июня 2024, 00:24 0
Пять причин, почему Франция выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Франция выиграет Евро-2024

Алексей Сливченко уверен, что если уж не англичане, то точно французы будут триумфаторами

Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
Футбол | 16 июня 2024, 00:49 1
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 1-го раунда группы В

Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 16.06.2024, 14:00
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Победный минимум имени Джуда. Англия минимально обыграла Сербию
Футбол | 16.06.2024, 23:56
Победный минимум имени Джуда. Англия минимально обыграла Сербию
Победный минимум имени Джуда. Англия минимально обыграла Сербию
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16.06.2024, 18:21
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
16.06.2024, 05:49
Футбол
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
16.06.2024, 07:23 5
Бокс
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
16.06.2024, 17:32 7
Бокс
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
15.06.2024, 22:38 1
Футбол
Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024
Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024
15.06.2024, 11:23 6
Футбол
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
15.06.2024, 11:13 16
Бокс
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
15.06.2024, 18:06 17
Футбол
Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти
Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти
16.06.2024, 10:41 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем