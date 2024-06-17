Наставник Англии нашел позитив в сложной победе команды над Сербией
Гарет Саутгейт – о старте подопечных на Евро-2024
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы 2024, в котором его команда обыграла сборную Сербии со счетом 1:0.
«Я очень доволен игрой команды, особенно в первом тайме. Мы очень хорошо использовали мяч. Во втором тайме нам не удалось удержать его так, как нужно, но победа и такой старт очень важны.
Сербия – это сильная команда. Нам пришлось немного помучиться, и я думаю, что это очень хорошо для нас – пройти через это и защитить свою штрафную так, как мы это сделали под давлением. Это было важно для успеха в группе.
Беллингем? Он сам пишет сценарии, не так ли? Его забегания были очень своевременными, это была отличная игра. В разные моменты все наши нападающие выглядели опасно и делали хорошую работу для команды», – рассказал Саутгейт.
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