Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы

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14 июня в Германии возьмет старт чемпионат Европы по футболу. В группе С основного этапа турнира отношения выяснят сборные Словении, Дании, Сербии и Англии.

Англия

Путь на Евро

Сборная Англии в основном квалификационном турнире стала победителем группы С, в которой, к слову, выступала украинская национальная команда.

Подопечные Гарета Саутгейта были главными фаворитами кампании и в итоге свой статус убедительно подтвердили. В восьми матчах отбора они одержали 6 побед при двух ничьих (мячи 22:4) и набрали 20 очков. Итоговый очковый показатель у англичан оказался на 6 пунктов лучше, чем у сборных Италии и Украины (по 14 очков), занявших, соответственно, 2-е и 3-е места.

Команда Англии в квалификации стартовала с побед над Италией (2:1 на выезде) и Украиной (2:0 дома). Далее были крупные выигрыши у команд Мальты (4:0 в гостях) и Северной Македонии (7:0 на своем поле). После этого англичане на выезде разошлись миром 1:1 с украинской сборной, но после этого вернулись на победный ход, обыграв Италию (3:1 дома) и Мальту (2:0). Завершили англичане кампанию выездной ничьей с северомакедонцами – 1:1.

Главный тренер

53-летний Гарет Саутгейт является бессменным коучем команды родоначальников футбола, начиная с осени 2016 года. Сборную он возглавил после отставки Сэма Аллардайса.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Вначале под руководством Саутгейта англичане успешно миновали отбора на чемпионат мира 2018, на котором впервые за 28 лет дошли до полуфинала.

В 2019 году сборная Англии при Саутгейте заняла 3-е место в премьерном в истории розыгрыше Лиги наций УЕФА. Это было первое призовое место команды в крупном международном турнире после «бронзы» на Евро-1996.

На чемпионате мира 2022 в Катаре англичане без вопросов выиграли группу, а в плей-офф остановились в четвертьфинале. В 1/8 финала они разгромили Сенегал (3:0), а затем не справились с французами (1:2) – будущими финалистами.

Лидер команды

Заявка английской сборной полна личностями, которые могут претендовать на роль вожака и лидера коллектива. Чего только имя 30-летнего Гарри Кейна стоит. Он уже является для команды легендарной личностью сразу по нескольким показателям.

Однако в преддверии старта Евро-2024 главной звездой английской команды стоит назвать полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема. Да, ему только 20 лет, но у него за плечами отменный сезон в рядах лучшего клуба Европы, коим стал «Реал», взяв трофей Лиги чемпионов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Несмотря на свои молодые годы, Джуд является образующим футболистом. Он имеет как талант, так и мастерство, чтобы не подыгрывать кому-то, а вести за собой всю команду. На его счету в сезоне-2023/2024 на клубном уровне 42 матча во всех турнирах, в которых он забил 23 гола и сделал 13 ассистов. Показатели впечатляют! Это цифры настоящего лидера.

Заявка

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»).

Защитники: Льюис Данк («Брайтон»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Люк Шоу ( «Манчестер Юнайтед»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Джон Стоунс, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Деклан Райс («Арсенал»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Конор Галлахер («Челси»), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»).

Нападающие: Гарри Кейн («Бавария»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Айвен Тоуни («Брентфорд»), Букайо Сака («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Коул Палмер («Челси»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

16 июня

Сербия – Англия (22:00 по киевскому времени; «Фельтинс-Арена», Гельзенкирхен)

20 июня

Дания – Англия (19:00 по киевскому времени; «Вальдштадион», Франкфурт-на-Майне)

25 июня

Англия – Словения (22:00 по киевскому времени; «Рейн Энерги», Кельн)

Прогноз на групповой этап: 1-е место.

📌 Эксперты GGBET оценивают шансы Англии на победу в турнире коэффициентом 4.9.

Дания

Путь на Евро

Путевку в финальную часть чемпионата Европы сборная Дании завоевала как победитель отборочной группы. А именно, группы Н, в которой также выступали команды Словении, Финляндии, Казахстана, Северной Ирландии и Сан-Марино.

Датчане провели в квалификации 10 матчей, в которых добились 7 побед, 1 раз, сыграли вничью и потерпели 2 поражения. Одна из двух неудач случилась у скандинавов в заключительном матче отбора – они на выезде проиграли 0:2 североирландцам. Эта осечка привела к тому, что Дания и Словения финишировали с одинаковым количеством набранных очков – по 22, но у датчан оказались лучшие дополнительные показатели.

Первое же поражение в отборочном турнире было у датчан во 2-м туре – в гостевом поединке с Казахстаном (2:3). А единственная ничья пришлась на 4-й тур, когда они разошлись миром 1:1 со словенцами на их поле. В остальных же встречах датчане соперников обыгрывали – Финляндия (3:1 дома), Северная Ирландия (1:0 также дома), Сан-Марино (4:0 на своем поле), Финляндия (1:0 в гостях), Казахстан (3:1 дома), Сан-Марино (2:1 на выезде) и Словения (2:1 дома).

Главный тренер

Уроженец Ольборга Каспер Юльман, которому 52 года, возглавляет сборную Данию уже практически 4 года. На тренерский мостик он взошел в августе 2020-го.

Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Юльман

Под его руководством датчане стали авторами сенсации на Евро-2020, который, как известно, из-за пандемии COVID-19 состоялся летом 2021 год. Скандинавы на турнире дошли до полуфинала, где только в дополнительное время проиграли сборной Англии со счетом 1:2.

На сегодня главным трофейным достижением Юльмана как тренера остается золото чемпионата Дании в сезоне-2011/2012, которое он завоевал вместе с «Норшелланом». К слову, «дикие тигры» при Юльмане стали чемпионами страны впервые в истории, после чего также впервые пробились в групповой этап Лиги чемпионов.

Лидер команды

Полузащитник Кристиан Эриксен в свои 32 года находится в расцвете физических сил. У него сложная судьба, но именно это обстоятельство позволяет говорить о том, что он – настоящий лидер датской сборной, который в состоянии повести за собой коллектив.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Для Эриксена предыдущего Евро-2021 как и не было. Тогда в первой игре на турнире, против Финляндии (0:1), он пережил остановку сердца. Это повлекло за собой длительное лечение, уход из миланского «Интера», краткострочное выступление в АПЛ за «Брентфорд» и контракт с «Ман Юнайтед», за который он играет и по сегодня.

Кристиан в нынешнем сезоне помог манкунианцам выиграть Кубок Англии, чем хоть немного подсластили провальную, в целом, кампанию. Это лишний раз подтверждает высокие ожидания от игры Эриксена в форме национальной команды.

Заявка

Вратари: Каспер Шмейхель («Андерлехт»), Фредерик Реннов («Унион»), Мадс Хермансен («Лестер»).

Защитники: Андреас Кристенсен («Барселона»), Симон Кьер («Милан»), Янник Вестергор («Лестер»), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Виктор Нельссон («Галатасарай»), Йоаким Мэле («Вольфсбург»), Виктор Кристиансен («Болонья»), Александер Ба («Бенфика»), Расмус Кристенсен («Лидс»).

Полузащитники: Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Томас Дилэйни («Андерлехт»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Матиас Йенсен, Кристиан Нергор (оба – «Брентфорд»), Мортен Юльман («Спортинг»).

Нападающие: Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Йонас Винд («Вольфсбург»), Андерс Дрейер, Каспер Дольберг (оба – «Андерлехт»), Андреас Ольсен («Брюгге»), Юссуф Поульсен («Лейпциг»), Миккель Дамсгор («Брентфорд»), Якуб Бруун Ларсен («Бернли»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

16 июня

Словения – Дания (19:00 по киевскому времени; «МХП-Арена», Штутгарт)

20 июня

Дания – Англия (19:00 по киевскому времени; «Вальдштадион», Франкфурт-на-Майне)

25 июня

Дания – Сербия (22:00 по киевскому времени; «Альянц Арена», Мюнхен)

Прогноз на групповой этап: 2-е место

Сербия

Путь на Евро

Сборная Сербии по прозвищу «белые орлы» в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы в Германии выступала в группе G, где заняла 2-е место. Команда, проведя в турнире 8 матчей, набрала 14 очков. Она оказалась позади команды Венгрии (18 пунктов), которая стала победителем группы. Зато позади сербов расположились сборные Черногории (11 очков), Литвы (6) и Болгарии (4).

На старте кампании Сербия добилась двух побед, переиграв Литву (дома) и Черногорию (на выезде) с одинаковым счетом 2:0. Затем балканцы основательно оступились во встрече с явным аутсайдером группы – командой Болгарии (1:1 на выезде). Данный очковый недобор как бы выбил почву из-под ног у сербов. Далее они проиграли дома Венгрии (1:2), взяли на выезде 3 очка в матче с Литвой (3:1), но уступили в гостях тем же венграм (опять 1:2).

Под занавес отбора Сербия обыграла на своем поле Черногорию (3:1), а завершила турнир домашней ничьей 2:2 с Болгарией.

Главный тренер

59-летний Драган Стойкович руководит сборной Сербии с марта 2021 года. В Евро-2020 сербы участие не принимали, поэтому приход уроженца Ниша на тренерский мостик команды был нацелен на отборочный турнир чемпионата мира 2022, который состоялся в Катаре.

Getty Images/Global Images Ukraine. Драган Стойкович

Квалификацию мундиаля Стойкович и его команда прошли уверенно. Выиграв шесть матчей из восьми при двух ничьих, балканцы выиграли отборочную группу, оставив позади себя главного конкурента – команду Португалии. А вот на полях в Катаре сербы разочаровали: ничья и два поражения, как следствие – последнее место в компании со сборными Бразилии, Швейцарии и Камеруна.

Лидер команды

В сборной Сербии хватает крепких и квалифицированных исполнителей, каждый из которых способен выстрелить в определенный момент и при определенных обстоятельствах. Речь о Сергее Милинковиче-Савиче, Душане Тадиче, Александаре Митровиче, Луке Йовиче, а также голкипере Джордже Петровиче. Но назвать их лидерами команды нельзя.

Масштабнее на эту роль подходит Душан Влахович из «Ювентуса». Ему 24 года, он олицетворяет собой атаку не только сборной Сербии, а и туринского клуба, где ведет за собой партнеров вопреки всем неудачам и проблемам.

Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

В сезоне-2023/2024 Душан провел за «старую синьору» во всех национальных турнирах 38 матчей, забил в них 18 голов, сделал 3 ассиста. Он может забивать голы и помогать партнерам и в форме национальной сборной, что ранее стабильно делал. Единственный его минус, но далеко не персональный, – это отсутствие стабильной поддержки со стороны партнеров по сборной. А один, как известно, в поле не воин. Даже если этот воин Влахович в своих лучших кондициях.

Заявка

Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»).

Защитники: Страхиня Павлович («Зальцбург»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Милош Велькович («Вердер»), Срджан Бабич («спартак», москва), Урош Спаич («Црвена Звезда»), Неманья Стоич (ТСЦ).

Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Неманья Гудель («Севилья»), Неманья Максимович («Хетафе»), Иван Илич («Торино»), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Душан Тадич («Фенербахче»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Велько Бирманчевич («Спарта»), Филип Костич («Ювентус»), Филип Младенович («Панатинаикос»), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК).

Нападающие: Александар Митрович («Аль-Хиляль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петар Ратков («Зальцбург»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

16 июня

Сербия – Англия (22:00 по киевскому времени; «Фельтинс-Арена», Гельзенкирхен)

20 июня

Словения – Сербия (16:00 по киевскому времени; «Альянц Арена», Мюнхен)

25 июня

Дания – Сербия (22:00 по киевскому времени; «Альянц Арена», Мюнхен)

Прогноз на групповой этап: 3-е место

Словения

Путь на Евро

Сборная Словении в отборочном турнире Евро-2024 выступала в группе Н, где борьбу также вела команда Дании. Как ранее мы уже вспомнили, скандинавы стали победителями группы, а вот словенцы финишировали на 2-й позиции, хотя и набрали также 22 очка, как и датчане.

В 10 матчах кампании команда Словении одержала 7 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения. В очных поединках с датчанами словенцы добились ничьей (дома 1:1) и потерпели поражение (1:2 на выезде). Второй раз за турнир сборная Словении проиграла во встрече с Финляндией (0:2 в гостях).

В остальных матчах словенцы стабильно набирали по три очка. Они поочередно обыграли Казахстан (2:1 на выезде), Сан-Марино (2:0 дома), Северную Ирландию (4:2 дома), вновь Сан-Марино (4:0 в гостях), Финляндию (3:0 на своем поле), опять Северную Ирландию (1:0 в гостях) и во второй раз Казахстан (2:1 дома).

Главный тренер

62-летний Матьяж Кек родом из Югославии, но свою свою профессиональную деятельность связан с футболом Словении. Вначале, будучи футболистом, он защищал цвета родного клуба «Марибор», где начал карьеру и там же ее завершил.

Getty Images/Global Images Ukraine. Матьяж Кек

Затем он работал в тренерском штабе «Марибора», где прошел путь от помощника наставник до главного тренера. Затем он тренировал юношеские сборные Словении, ездил в саудовский «Аль-Иттихад» и хорватскую «Риеку».

Нынешняя работа Кека с главной сборной Словении – вторая в его карьере. Впервые наставником национальной команды он стал в 2007 году. Под его руководством словенцы участвовали в чемпионате мира 2010, где заняли в группе 3-е место, пропустив вперед себя сборные США и Англии.

Во второй раз сборную Словении Матьяж возглавил 27 ноября 2018 года. При Кеке словенцы не прошли квалификацию Евро-2020, а также отбор на чемпионат мира 2022.

Лидер команды

Сборная Словении во все времена своего существования не находилась на ведущих ролях в европейском футболе. Она была и вынуждена действовать с позиции вторых ролей, и, порой, ей это неплохо удается. Исходя из этого, балканцы практически всегда «пляшут от печки», то есть играют с хорошей ставкой на надежность оборонительной линии. И в ней главную роль играет голкипер – нынче это Ян Облак из мадридского «Атлетико».

Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Облак

Облак – зрелый мастер своего дела, имеющий вес в европейском футболе. Но Ян не всегда одинаково успешно демонстрирует свои лучшие качества за клуб и за сборную. В принципе, в этом и нет ничего удивительного. Вратарь в футболе – это не панацея, а лишь вершина действий всего коллектива. Да, своей надежностью он может мотивировать, но редко способен вывозить за всю команду. Разве что – только до поры до времени.

Ян Облак в состоянии дать партнерам по сборной заряд позитива для последующих свершений. Его прозвище El Guardian, что переводится как хранитель, защитник, блюститель. Это лучше всего характеризует все таланты уроженца небольшого городка Шкофья-Лока (население – примерно 13 тыс человек), что в центральной части Словении.

Заявка

Вратари: Ян Облак («Атлетико»), Вид Белец (АПОЭЛ), Игор Векич («Вайле»).

Защитники: Жан Карничник («Целе»), Миха Блажич («Лех»), Яка Бийол («Удинезе»), Петар Стоянович («Сампдория»), Ванья Дркушич («Сочи»), Давид Брекало («Орландо Сити»), Юре Балковец («Аланьяспор»), Эрик Янжа («Гурник» Забже).

Полузащитники: Тими Элшник («Олимпия» Любляна), Санди Ловрич («Удинезе»), Адам Гнезда-Черин, Беньямин Вербич (оба – «Панатинаикос»), Йон Горенц-Станкович, Томи Хорват (оба – «Штурм»), Ясмин Куртич («Зюдтироль»), Нино Жугель («Буде-Глимт»), Адриан Зелькович («Спартак» Трнава), Йосип Иличич («Марибор»).

Нападающие: Ян Млакар («Пиза»), Жан Випотник («Бордо»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Андраж Шпорар («Панатинаикос»), Жан Целар («Лугано»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

16 июня

Словения – Дания (19:00 по киевскому времени; «МХП-Арена», Штутгарт)

20 июня

Словения – Сербия (16:00 по киевскому времени; «Альянц Арена», Мюнхен)

25 июня

Англия – Словения (22:00 по киевскому времени; «Рейн Энерги», Кельн)

Прогноз на групповой этап: 4-е место