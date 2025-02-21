Албания – Украина. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 февраля в 19:00 видеотрансляция Лиги наций среди женщин
Женская сборная Украины матчем против Албании стартует в Лиге наций 2025 по футболу среди женщин.
Матч 1-го тура Албания – Украина состоится 21 февраля в 19:00 в албанском Дурресе на стадионе Нико Дована.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Под руководством наставника сборной Владимира Пятенко к матчу готовились 24 футболистки.
В Лиги наций 2025 сборная Украины выступает в группе 4 Лиги В вместе с Чехией, Хорватией и Албанией.
Матч 2-го тура Украина – Хорватия состоится 25 февраля в 19:00 в городе Эльбасане на Эльбасане Арена.
Албания – Украина. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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