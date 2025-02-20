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Лига наций
20 февраля 2025, 16:56 | Обновлено 20 февраля 2025, 17:04
61
0

ФОТО. Женская сборная Украины ведет подготовку к матчам Лиги наций

Команда Владимира Пятенко 21 и 25 февраля сыграет против Албании и Хорватии

20 февраля 2025, 16:56 | Обновлено 20 февраля 2025, 17:04
61
0
ФОТО. Женская сборная Украины ведет подготовку к матчам Лиги наций
УАФ

Женская сборная Украины ведет подготовку к поединкам с Албанией и Хорватией в Лиге наций 2025.

Под руководством наставника сборной Владимира Пятенко тренируются 24 футболистки.

В Лиги наций 2025 сборная Украины будет выступать в группе 4 Лиги В вместе с Чехией, Хорватией и Албанией.

Матч 1-го тура Албания – Украина состоится 21 февраля в 19:00 в Дурресе на стадионе Нико Дована.

Матч 2-го тура Украина – Хорватия состоится 25 февраля в 19600 в городе Эльбасане на Эльбасане Арена.

ФОТО. Женская сборная Украины ведет подготовку к матчам Лиги наций

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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