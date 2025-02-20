ФОТО. Женская сборная Украины ведет подготовку к матчам Лиги наций
Команда Владимира Пятенко 21 и 25 февраля сыграет против Албании и Хорватии
Женская сборная Украины ведет подготовку к поединкам с Албанией и Хорватией в Лиге наций 2025.
Под руководством наставника сборной Владимира Пятенко тренируются 24 футболистки.
В Лиги наций 2025 сборная Украины будет выступать в группе 4 Лиги В вместе с Чехией, Хорватией и Албанией.
Матч 1-го тура Албания – Украина состоится 21 февраля в 19:00 в Дурресе на стадионе Нико Дована.
Матч 2-го тура Украина – Хорватия состоится 25 февраля в 19600 в городе Эльбасане на Эльбасане Арена.
ФОТО. Женская сборная Украины ведет подготовку к матчам Лиги наций
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