Женская сборная Украины ведет подготовку к поединкам с Албанией и Хорватией в Лиге наций 2025.

Под руководством наставника сборной Владимира Пятенко тренируются 24 футболистки.

В Лиги наций 2025 сборная Украины будет выступать в группе 4 Лиги В вместе с Чехией, Хорватией и Албанией.

Матч 1-го тура Албания – Украина состоится 21 февраля в 19:00 в Дурресе на стадионе Нико Дована.

Матч 2-го тура Украина – Хорватия состоится 25 февраля в 19600 в городе Эльбасане на Эльбасане Арена.

ФОТО. Женская сборная Украины ведет подготовку к матчам Лиги наций