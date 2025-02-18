Владимир ПЯТЕНКО: «С албанками нужно быть настороже»

Главный тренер женской сборной Украины по футболу Владимир Пятенко поделился мнениями о предстоящих поединках Лиги наций против Албании и Хорватии.

– В полном составе собрались в Анталье 17 февраля. Последней из легионерок приехала Инна Глущенко из французского «Лилля». В минувшие выходные наши футболистки, выступающие за границей, были задействованы в календарных матчах. Самое важное, что все мои подопечные здоровы и погодные условия позволяют выполнять на тренировках все, что запланировали.

– В последние годы албанские футболисты заметно добавили, а что скажете о женской сборной этой страны?

– Хотя она заметно уступает в рейтинге украинскому, с хозяйками надо быть настороже. Албанки тоже прогрессируют – прежде всего потому, что все чаще получают приглашение выступать за границей. Вот и скелет сборной составляют игроки, защищающие цвета клубов из Италии, Норвегии, Косово, Финляндии, Северной Ирландии, Турции, Швейцарии.

Мы уже провели теоретическое занятие, подробно проанализировав действия албанок в последних официальных поединках – с Норвегией, Эстонией и Румынией. Бросалось в глаза, что, несмотря на уровень подготовки соперниц, они придерживались одной тактической схемы, 4-2-3-1.

Они – цепкие, неуступчивые в единоборствах, у них есть наигранные комбинации при переходе от обороны к атаке. Это непростой оппонент. По стилистике игры албанки напоминают сборную Греции, с которой украинки довольно часто выясняли отношения. Надеюсь, накопленный опыт также пригодится.

– Кстати, почему в Албании решили перенести матч из Тираны в Дуррес?

– Конкретного ответа нет. Не исключено, что это связано с подготовкой стадиона, а может, с погодными условиями. Все же в Дурресе, известном курорте на Адриатике, в феврале потеплее. Но эта передислокация для нас не имеет никакого значения. Девушки настроены серьезно, им безразлично, где побеждать, хотя о какой-то недооценке соперниц не может быть и речи.

– Когда отправляетесь из Антальи в Албанию?

– 19 февраля проведем утреннюю тренировку, а после обеда возьмем курс на Тирану. Кстати, мы будем проживать в столице, ведь оттуда до Дурреса полчаса езды на автобусе. Как и в еще один албанский город – Эльбасан, где мы 25 февраля в рамках 2-го тура Лиги наций будем принимать хорваток.