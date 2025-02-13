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Лига наций
13 февраля 2025, 21:34 | Обновлено 13 февраля 2025, 22:05
119
0

Назван состав женской сборной на матчи Лиги наций с Албанией и Хорватией

Наставник сборной Украины Владимир Пятенко рассчитывает на 24 игрока

13 февраля 2025, 21:34 | Обновлено 13 февраля 2025, 22:05
119
0
Назван состав женской сборной на матчи Лиги наций с Албанией и Хорватией
УАФ

Женская сборная Украины определилась с составом, который будет готовиться к поединкам с Албанией и Хорватией в Лиге наций 2025.

Наставник сборной Владимир Пятенко рассчитывает на 24 игрока.

По итогам жеребьевки Лиги наций 2025 сборная Украины попала в группу 4 Лиги В вместе с Чехией, Хорватией и Албанией.

Матч 1-го тура Албания – Украина состоится 21 февраля в Дурресе на стадионе Нико Дована.

Матч 2-го тура Украина – Хорватия состоится 25 февраля в городе Эльбасане на Эльбасане Арена.

Оба поединка начнутся в 19:00 по киевскому времени.

Состав женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Самсон (Ворскла Полтава), Дарья Келюшик (Колос Ковалевка), Дарья Бондарчук (Металлист 1925 Харьков).

Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Марина Шайнюк (все – Ворскла Полтава), Дарья Апанащенко, Ольга Басанская (обе – Металлист 1925 Харьков), Любовь Шматко, Яна Деркач (обе – Фомгет, Турция).

Полузащитники: Вероника Андрухив, Даяна Семкив (обе – Колос Ковалевка), Яна Калинина (Ворскла Полтава), Тамила Химич, Виктория Гирин, Юлия Шевчук, Натия Панцулая, Анна Петрик (все – Металлист 1925 Харьков), Николь Козлова (Глазго Сити, Шотландия), Николь Малахова (Мура Нона, Словения).

Нападающие: Роксолана Кравчук (Ворскла Полтава), Ольга Овдийчук (Фомгет, Турция), Инна Глущенко (Лилль, Франция).

Лига наций 2025 (женщины). Календарь матчей в группе В4

  • 21.02. Албания – Украина
  • 21.02. Хорватия – Чехия
  • 25.02. Украина – Хорватия
  • 25.02. Чехия – Албания
  • 04.04. Украина – Чехия
  • 04.04. Албания – Хорватия
  • 08.04. Чехия – Украина
  • 08.04. Хорватия – Албания
  • 30.05. Украина – Албания
  • 30.05. Чехия – Хорватия
  • 03.06. Хорватия – Украина
  • 03.06. Албания – Чехия

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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