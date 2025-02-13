К Лиге наций женская сборная Украины будет готовиться в Турции

Как стало известно Sport.ua, сегодня, 13 февраля, женская сборная Украины по футболу транзитом через Кишинев отправилась в Турцию, где проведет краткосрочный этап подготовки перед стартовым гостевым матчем Лиги наций – с албанками, который состоится 21 февраля.

По имеющейся информации, из Киева под руководством наставника сборной Владимира Пятенко отправилось 14 спортсменок, еще десять присоединятся непосредственно в Анталии. Речь идет о представительницах «Колоса» из Ковалевки, которые сейчас находятся на сборе в Турции и легионерок, которые в эти выходные проведут календарные поединки за свои клубы.

19 февраля после утренней тренировки украинская сборная возьмет курс на Албанию. Кстати, именно в этой стране подопечные Владимира Пятенко проведут 25 февраля и поединок второго тура Лиги наций – с хорватками.

Ранее стало известно, кто будет возглавлять женскую сборную Украины в 2025 году.