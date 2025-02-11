Стало известно, кто будет возглавлять женскую сборную Украины в 2025 году
Среди претендентов были Зинченко, Пятенко и Фролов
Как стало известно Sport.ua, после проведенного УАФ конкурса Владимир Пятенко сохранил за собой должность главного тренера женской сборной Украины.
По имеющейся информации, среди претендентов также были Наталья Зинченко и Константин Фролов.
Уже 13 февраля женская сборная Украины под руководством Владимира Пятенко транзитом через Кишинев отправится в Албанию для подготовки к стартовому поединку Лиги наций. Кстати, состоится он 21 февраля не в Тиране, как планировалось, а в Дурресе на стадионе «Нико Дована».
Изменилось место проведения и матча 2-го тура Лиги наций Украина – Хорватия. Пройдет он 25 февраля также в Албании, но не в столице, а в Эльбасане на местной арене.
Ранее мы сообщали, что в УАФ прошел конкурс на вакансии тренеров женских сборных Украины.
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