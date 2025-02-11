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Лига наций
11 февраля 2025, 11:25 |
394
1

Стало известно, кто будет возглавлять женскую сборную Украины в 2025 году

Среди претендентов были Зинченко, Пятенко и Фролов

11 февраля 2025, 11:25 |
394
1
Стало известно, кто будет возглавлять женскую сборную Украины в 2025 году
УАФ. Владимир Пятенко

Как стало известно Sport.ua, после проведенного УАФ конкурса Владимир Пятенко сохранил за собой должность главного тренера женской сборной Украины.

По имеющейся информации, среди претендентов также были Наталья Зинченко и Константин Фролов.

Уже 13 февраля женская сборная Украины под руководством Владимира Пятенко транзитом через Кишинев отправится в Албанию для подготовки к стартовому поединку Лиги наций. Кстати, состоится он 21 февраля не в Тиране, как планировалось, а в Дурресе на стадионе «Нико Дована».

Изменилось место проведения и матча 2-го тура Лиги наций Украина – Хорватия. Пройдет он 25 февраля также в Албании, но не в столице, а в Эльбасане на местной арене.

Ранее мы сообщали, что в УАФ прошел конкурс на вакансии тренеров женских сборных Украины.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Провалу у збірної не було, тож логічно тренера залишити. Тим більше, коли до матчу два тижні залишилось
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