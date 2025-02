ФОТО. Ламин Ямал снова расстался с девушкой. Прошло несколько недель

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал расстался с Алекс Падильей.

Это уже второе расставание пары. Впервые подобное случилось летом, когда девушку застали в компании с другим парнем.

Информацию о расставании юной звезды сообщает издание Meridiano: «Недавно Ламин также оказался в центре внимания из-за слухов о его расставании с Алекс Падильей».

«Они разошлись. Если мы видим Ламина с другими девушками или Алекс Падилью с другими парнями, то это потому, что они больше не вместе», — заявил обозреватель Хавьер де Хойос.

Напомним, что пара помирилась на Рождество.

LAMINE YAMAL SE HA LLEVADO A LA GALA A ALEX PADILLA NO NO NO, LAMINE TE TIENEN QUE HABLAR COMO UN PADRE, ERES MILLONARIO JODER NO PUEDES PERMITIR PERDONAR A UNA QUE TE HA PUESTO LOS CUERNOS. pic.twitter.com/uImR9A9XJo