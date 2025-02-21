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21 февраля 2025, 04:53 | Обновлено 21 февраля 2025, 04:54
173
1

ФОТО. Ламин Ямал снова расстался с девушкой. Прошло несколько недель

Не везёт в любви

21 февраля 2025, 04:53 | Обновлено 21 февраля 2025, 04:54
173
1
ФОТО. Ламин Ямал снова расстался с девушкой. Прошло несколько недель
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал расстался с Алекс Падильей.

Это уже второе расставание пары. Впервые подобное случилось летом, когда девушку застали в компании с другим парнем.

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Информацию о расставании юной звезды сообщает издание Meridiano: «Недавно Ламин также оказался в центре внимания из-за слухов о его расставании с Алекс Падильей».

«Они разошлись. Если мы видим Ламина с другими девушками или Алекс Падилью с другими парнями, то это потому, что они больше не вместе», — заявил обозреватель Хавьер де Хойос.

Напомним, что пара помирилась на Рождество.

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фото Ламин Ямал Барселона lifestyle Ла Лига
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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Дыряво с пердя🤣
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