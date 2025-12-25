Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Испания
Мадридцы ждут предложения: Атлетико готов отпустить нападающего

В клубе допускают возможность продажи Серлота

Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Атлетико» допускает возможность продажи Александра Серлота.

По сведениям инсайдера Маттео Моретто, вероятность того, что нападающий продолжит выступления за клуб, довольно высока, однако руководство мадридцев готово изучить достойные предложения от других команд.

Сообщается, что «Атлетико» рассчитывает выручить за норвежского игрока порядка 35–40 миллионов евро. Текущее соглашение форварда с клубом действительно до 2028 года.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Серлот принял участие в 17 поединках, в которых отметился 4 забитыми мячами.

Александер Серлот Атлетико Мадрид Ла Лига трансферы Ла Лиги
Михаил Олексиенко Источник: Marca
