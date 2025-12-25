Мадридцы ждут предложения: Атлетико готов отпустить нападающего

Мадридский «Атлетико» допускает возможность продажи Александра Серлота.

По сведениям инсайдера Маттео Моретто, вероятность того, что нападающий продолжит выступления за клуб, довольно высока, однако руководство мадридцев готово изучить достойные предложения от других команд.

Сообщается, что «Атлетико» рассчитывает выручить за норвежского игрока порядка 35–40 миллионов евро. Текущее соглашение форварда с клубом действительно до 2028 года.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Серлот принял участие в 17 поединках, в которых отметился 4 забитыми мячами.