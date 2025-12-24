Другие новости24 декабря 2025, 12:53 | Обновлено 24 декабря 2025, 12:54
Симеоне возглавляет Атлетико ровно 14 лет. Лишь 1 коуч в топ-лигах впереди
Вспомним действующих тренеров, долгое время возглавляющих клубы сильнейших чемпионатов
Аргентинский тренер Атлетико Диего Симеоне отметил 14 лет, в течение которых находился у руля команды.
Аргентинец стал главным тренером мадридцев 23 декабря 2011 года.
В топ-5 европейских чемпионатов есть только один тренер, который возглавляет клуб в течение более длительного времени – Франк Шмидт из Гайденгайма (18 лет, 3 месяца и 6 дней).
Действующие тренеры топ-5 европейских чемпионатов с самым длительным сроком работы в одном клубе:
- 18 лет, 3 месяца и 6 дней – Франк Шмидт (Хайденгайм), с 17 сентября 2007 года
- 14 лет – Диего Симеоне (Атлетико), с 23 декабря 2011 года
- 9 лет, 5 месяцев и 22 дня – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), с 1 июля 2016 года
- 6 лет и 1 день – Микель Артета (Арсенал), 22 декабря 2019 года
- 5 лет, 4 месяца и 22 дня – Мануэль Пеллегрини (Бетис), с 1 августа 2020 года
- 4 года, 5 месяцев и 22 дня – Марку Силва (Фулхэм), с 1 июля 2021 года
