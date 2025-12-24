Симеоне возглавляет Атлетико ровно 14 лет. Лишь 1 коуч в топ-лигах впереди

Аргентинский тренер Атлетико Диего Симеоне отметил 14 лет, в течение которых находился у руля команды.

Аргентинец стал главным тренером мадридцев 23 декабря 2011 года.

В топ-5 европейских чемпионатов есть только один тренер, который возглавляет клуб в течение более длительного времени – Франк Шмидт из Гайденгайма (18 лет, 3 месяца и 6 дней).

Действующие тренеры топ-5 европейских чемпионатов с самым длительным сроком работы в одном клубе: