24 декабря 2025, 12:53 | Обновлено 24 декабря 2025, 12:54
Симеоне возглавляет Атлетико ровно 14 лет. Лишь 1 коуч в топ-лигах впереди

Вспомним действующих тренеров, долгое время возглавляющих клубы сильнейших чемпионатов

Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Аргентинский тренер Атлетико Диего Симеоне отметил 14 лет, в течение которых находился у руля команды.

Аргентинец стал главным тренером мадридцев 23 декабря 2011 года.

В топ-5 европейских чемпионатов есть только один тренер, который возглавляет клуб в течение более длительного времени – Франк Шмидт из Гайденгайма (18 лет, 3 месяца и 6 дней).

Действующие тренеры топ-5 европейских чемпионатов с самым длительным сроком работы в одном клубе:

  • 18 лет, 3 месяца и 6 дней – Франк Шмидт (Хайденгайм), с 17 сентября 2007 года
  • 14 лет – Диего Симеоне (Атлетико), с 23 декабря 2011 года
  • 9 лет, 5 месяцев и 22 дня – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), с 1 июля 2016 года
  • 6 лет и 1 день – Микель Артета (Арсенал), 22 декабря 2019 года
  • 5 лет, 4 месяца и 22 дня – Мануэль Пеллегрини (Бетис), с 1 августа 2020 года
  • 4 года, 5 месяцев и 22 дня – Марку Силва (Фулхэм), с 1 июля 2021 года
