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Лига чемпионов
21 февраля 2025, 04:33 |
61
0

Анчелотти и Гвардиола отметились совместным особым достижением в ЛЧ

«Реал» вышел в 1/8 финала турнира

21 февраля 2025, 04:33 |
61
0
Анчелотти и Гвардиола отметились совместным особым достижением в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола

Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола стали первой парой тренеров в истории Лиги чемпионов, которые встретились 10 раз в турнире. Восемь из десяти встреч состоялись во главе их нынешних клубов – «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити».

19 февраля на «Сантьяго Бернабеу» состоялась игра 1/16 финала ЛЧ между командами «Реал» и «Ман Сити». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Килиан Мбаппе отметился хет-триком.

За всю историю противостояний между этими двумя тренерами пять матчей завершились победой Анчелотти, дважды побеждала команда Гвардиолы, а три встречи закончились вничью.

«Сливочные» по сумме двух поединков (6:3) вышли в 1/8 финала соревнования, где встретятся с «Атлетико» или «Байером».

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Пеп Гвардиола Реал Мадрид статистика Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити рекорд Карло Анчелотти
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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