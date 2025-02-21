Анчелотти и Гвардиола отметились совместным особым достижением в ЛЧ

Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола стали первой парой тренеров в истории Лиги чемпионов, которые встретились 10 раз в турнире. Восемь из десяти встреч состоялись во главе их нынешних клубов – «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити».

19 февраля на «Сантьяго Бернабеу» состоялась игра 1/16 финала ЛЧ между командами «Реал» и «Ман Сити». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Килиан Мбаппе отметился хет-триком.

За всю историю противостояний между этими двумя тренерами пять матчей завершились победой Анчелотти, дважды побеждала команда Гвардиолы, а три встречи закончились вничью.

«Сливочные» по сумме двух поединков (6:3) вышли в 1/8 финала соревнования, где встретятся с «Атлетико» или «Байером».