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  4. Минус Алькарас, везунчик Оже. Известны полуфиналисты турнира АТР 500 в Дохе
ATP
21 февраля 2025, 04:59 |
52
0

Минус Алькарас, везунчик Оже. Известны полуфиналисты турнира АТР 500 в Дохе

Легечка сыграет против Дрейпера, Оже-Альяссим встретится с Рублевым

21 февраля 2025, 04:59 |
52
0
Минус Алькарас, везунчик Оже. Известны полуфиналисты турнира АТР 500 в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Иржи Легечка

20 февраля состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире АТР 500 в Дохе и были определены полуфинальные пары.

Первый сеяный Карлос Алькарас уступил Иржи Легечке. Чех впервые в карьере одолел представителя топ-3 рейтинга АТР и во второй раз в сезоне сыграет в полуфинале.

Следующим соперником чеха будет британец Джек Дрейпер. Он одолел обидчика Новака Джоковича Маттео Берреттини. Дрейпер впервые с октября вышел в полуфинал на уровне АТР. Тогда он взял трофей в Вене.

В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся Феликс Оже-Альяссим и Андрей Рублев. Канадец взял первый сет у Даниила Медведева, после чего «нейтрал» снялся.

К слову, для Феликса это уже второй отказ соперника за турнир. Со 2-го раунда снялся Хамад Меджедович. Серб на старте соревнований на одной ноге прошел Стефаноса Циципаса, но не сумел выйти на свой следующий матч.

Что касается Рублева, который, к сожалению, все еще играет в Катаре и пока толком не проявил свои психи, обыграл вторую ракетку турнира Алекса де Минаура.

Полуфиналы в Дохе пройдут в пятницу, 21 февраля.

АТР 500 Доха. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Лука Нарди – 6:1, 4:6, 6:3
Фабиан Марожан – Иржи Легечка – 4:6, 2:6

Маттео Берреттини – Таллон Грикспор – 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 6:4
Кристофер О'Коннел – Джек Дрейпер [8] – 2:6, 1:6

Нижняя часть сетки

Хамад Меджедович – Феликс Оже-Альяссим – WO. Оже-Альяссим
Зизу Бергс – Даниил Медведев [4] – 2:6, 1:6

Андрей Рублев [5] – Нуну Боржеш – 6:3, 6:4
Ботик ван де Зандсхулп – Алекс де Минаур [2]

АТР 500 Доха. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Иржи Легечка – 3:6, 6:3, 4:6
Маттео Берреттини – Джек Дрейпер [8] – 6:4, 4:6, 3:6

Нижняя часть сетки

Феликс Оже-Альяссим – Даниил Медведев [4] – 6:3, RET., Медведев
Андрей Рублев [5] – Алекс де Минаур [2] – 6:1, 3:6, 7:6 (10:8)

АТР 500 Доха. Пары 1/2 финала

Иржи Легечка – Джек Дрейпер [8]
Феликс Оже-Альяссим – Андрей Рублев [5]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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