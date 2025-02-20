Второго трофея подряд не будет. Алькарас неожиданно вылетел из Дохи
Карлос в трех сетах проиграл Иржи Легечке в четвертьфинале турнира АТР 500 в Катаре
Третий номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) завершил выступления на хардовом турнире АТР 500 в Дохе.
В четвертьфинале испанец в трех сетах проиграл Иржи Легечке (Чехия, ATP 25) за 2 часа и 10 минут.
ATP 500 Доха. Хард. 1/4 финала
Карлос Алькарас (Испания) – Иржи Легечка (Чехия) – 3:6, 6:3, 4:6
Это была вторая встреча соперников. В 2023 году Карлитос одолел чеха в 1/8 финала пятисотника в Лондоне.
Карлос прервал винстрик из семи матчей. В начале февраля он стал чемпионом в Роттердаме.
Легечка впервые в карьере переиграл теннисиста из топ-3 рейтинга АТР.
Следующим его соперником будет победитель противостояния Маттео Берреттини – Джек Дрейпер.
Иржи во второй раз в 2025 году пробился в полуфинал на уровне АТР. В январе он завоевал трофей на соревнованиях в Брисбене.
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