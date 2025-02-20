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  4. Второго трофея подряд не будет. Алькарас неожиданно вылетел из Дохи
ATP
20 февраля 2025, 21:10 | Обновлено 20 февраля 2025, 21:11
317
0

Второго трофея подряд не будет. Алькарас неожиданно вылетел из Дохи

Карлос в трех сетах проиграл Иржи Легечке в четвертьфинале турнира АТР 500 в Катаре

20 февраля 2025, 21:10 | Обновлено 20 февраля 2025, 21:11
317
0
Второго трофея подряд не будет. Алькарас неожиданно вылетел из Дохи
ATP. Иржи Легечка

Третий номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) завершил выступления на хардовом турнире АТР 500 в Дохе.

В четвертьфинале испанец в трех сетах проиграл Иржи Легечке (Чехия, ATP 25) за 2 часа и 10 минут.

ATP 500 Доха. Хард. 1/4 финала

Карлос Алькарас (Испания) – Иржи Легечка (Чехия) – 3:6, 6:3, 4:6

Это была вторая встреча соперников. В 2023 году Карлитос одолел чеха в 1/8 финала пятисотника в Лондоне.

Карлос прервал винстрик из семи матчей. В начале февраля он стал чемпионом в Роттердаме.

Легечка впервые в карьере переиграл теннисиста из топ-3 рейтинга АТР.

Следующим его соперником будет победитель противостояния Маттео Берреттини – Джек Дрейпер.

Иржи во второй раз в 2025 году пробился в полуфинал на уровне АТР. В январе он завоевал трофей на соревнованиях в Брисбене.

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Иржи Легечка Карлос Алькарас (теннисист) ATP Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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