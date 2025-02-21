Ван Перси согласовал контракт с Фейеноордом
Нидерландский клуб в ближайшее время объявит о назначении
41-летний главный тренер «Херенвена» Робин ван Перси станет главным тренером «Фейеноорда».
Об этом информирует The Athletic.
Клубы уже согласовали условия контракта ван Перси, и осталось лишь его подписать.
Также известно, что ассистентом тренера в клубе станет экс-помощник Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» - Рене Хаке.
Робин ван Перси является воспитанником «Фейеноорда» и выступал за ротердамский клуб с 1998 по 2004 год в начале профессиональной карьеры, а также в 2018 году, когда завершал свою карьеру.
Ранее «Фейенорд» рассматривал возможность пригласить на должность главного тренера Марино Пушича, который работал в «Шахтере».
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