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Нидерланды
21 февраля 2025, 03:59 | Обновлено 21 февраля 2025, 04:00
143
0

Ван Перси согласовал контракт с Фейеноордом

Нидерландский клуб в ближайшее время объявит о назначении

21 февраля 2025, 03:59 | Обновлено 21 февраля 2025, 04:00
143
0
Ван Перси согласовал контракт с Фейеноордом
Getty Images/Global Images Ukraine

41-летний главный тренер «Херенвена» Робин ван Перси станет главным тренером «Фейеноорда».

Об этом информирует The Athletic.

Клубы уже согласовали условия контракта ван Перси, и осталось лишь его подписать.

Также известно, что ассистентом тренера в клубе станет экс-помощник Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» - Рене Хаке.

Робин ван Перси является воспитанником «Фейеноорда» и выступал за ротердамский клуб с 1998 по 2004 год в начале профессиональной карьеры, а также в 2018 году, когда завершал свою карьеру.

Ранее «Фейенорд» рассматривал возможность пригласить на должность главного тренера Марино Пушича, который работал в «Шахтере».

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Робин ван Перси назначение тренера чемпионат Нидерландов по футболу Фейеноорд
Александр Сильченко Источник: The Athletic
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