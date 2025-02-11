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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 13:01 | Обновлено 11 февраля 2025, 13:32
1271
14

Пушич – основной претендент на пост коуча Фейеноорда. Но и конкуренты – топ

Наставник «Шахтера» вскоре может вернуться в лагерь роттердамцев, но уже как главный

11 февраля 2025, 13:01 | Обновлено 11 февраля 2025, 13:32
1271
14
Пушич – основной претендент на пост коуча Фейеноорда. Но и конкуренты – топ
shakhtar.com. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич является основным претендентом на освободившийся вчера пост наставника «Фейеноорда».

Отмечается, что Пушич может полностью рассчитывать на поддержку со стороны члена наблюдательного совета роттердамцев Шака Трооста, который ответственен за поиск нового главного тренера.

Сам Пушич открыт к возвращению в «Фейеноорд», но в нидерландском клубе отнюдь не все одобряют его назначение.

В частности, ряд инвесторов роттердамцев хотели бы видеть у руля команды Марка ван Боммеля, но договариваться с этим специалистом не хотят руководители «Фейеноорда».

Также обговариваются кандидатуры Эрика тен Хага, Рене Хейка и Дика Шредера.

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Марино Пушич Фейеноорд Шахтер Донецк назначение тренера Эрик тен Хаг Марк ван Боммель
Алексей Сливченко Источник: AD
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Комментарии 14
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Richard Lewis
Феєнорд стає на слизький шлях "феєнордівських сердець"
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+2
George Abuladze
За які такі заслуги? Чого він досяг з Шахтарем за 2 роки?
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+1
AK.228
Скрестили пальцы😂😂
Ответить
0
Лохелиньо
Клоуч Шахтаря
Ответить
0
Alex T
На х он им нужен? 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Марино не вздумай. Лигу конференций кто выигрывать будет?
Ответить
-1
Показать Скрыть 5 ответов
Первый Среди Равных
Та залишається він в Шахтарі, нікуди він не іде.
Ответить
-1
PUMA
Ппхпхпхпхпх
Ответить
-1
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