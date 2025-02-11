Пушич – основной претендент на пост коуча Фейеноорда. Но и конкуренты – топ

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич является основным претендентом на освободившийся вчера пост наставника «Фейеноорда».

Отмечается, что Пушич может полностью рассчитывать на поддержку со стороны члена наблюдательного совета роттердамцев Шака Трооста, который ответственен за поиск нового главного тренера.

Сам Пушич открыт к возвращению в «Фейеноорд», но в нидерландском клубе отнюдь не все одобряют его назначение.

В частности, ряд инвесторов роттердамцев хотели бы видеть у руля команды Марка ван Боммеля, но договариваться с этим специалистом не хотят руководители «Фейеноорда».

Также обговариваются кандидатуры Эрика тен Хага, Рене Хейка и Дика Шредера.