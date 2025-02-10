ОФИЦИАЛЬНО. Нидерландский клуб уволил тренера перед матчем Лиги чемпионов

47-летний датский тренер «Фейеноорда» Брайан Приске был уволен с должности.

По официальной информации, тренер и клуб пришли к взаимному согласию относительно расторжения контракта.

«Брайан Приске покидает клуб. К сожалению, ему не удалось достичь стабильных результатов», – говорится в заявлении команды.

Приске возглавил «Фейенорд» летом 2024 года. После 21-го тура чемпионата Нидерландов команда занимает 5-е место, имея 11 побед, 6 ничьих и 4 поражения.

Руководство клуба стремилось выиграть чемпионат в этом сезоне.

12 февраля «Фейенорд» сыграет матч 1/16 финала Лиги чемпионов против итальянского «Милана».

Ранее стало известно, что бывший наставник «Монцы» снова вернулся к работе.