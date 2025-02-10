ОФИЦИАЛЬНО. Нидерландский клуб уволил тренера перед матчем Лиги чемпионов
Брайан Приске покинул «Фейеноорд» перед игрой с «Миланом»
47-летний датский тренер «Фейеноорда» Брайан Приске был уволен с должности.
По официальной информации, тренер и клуб пришли к взаимному согласию относительно расторжения контракта.
«Брайан Приске покидает клуб. К сожалению, ему не удалось достичь стабильных результатов», – говорится в заявлении команды.
Приске возглавил «Фейенорд» летом 2024 года. После 21-го тура чемпионата Нидерландов команда занимает 5-е место, имея 11 побед, 6 ничьих и 4 поражения.
Руководство клуба стремилось выиграть чемпионат в этом сезоне.
12 февраля «Фейенорд» сыграет матч 1/16 финала Лиги чемпионов против итальянского «Милана».
Ранее стало известно, что бывший наставник «Монцы» снова вернулся к работе.
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