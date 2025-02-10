Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Нидерландский клуб уволил тренера перед матчем Лиги чемпионов
Лига чемпионов
10 февраля 2025, 18:55 | Обновлено 10 февраля 2025, 19:01
916
1

ОФИЦИАЛЬНО. Нидерландский клуб уволил тренера перед матчем Лиги чемпионов

Брайан Приске покинул «Фейеноорд» перед игрой с «Миланом»

10 февраля 2025, 18:55 | Обновлено 10 февраля 2025, 19:01
916
1
ОФИЦИАЛЬНО. Нидерландский клуб уволил тренера перед матчем Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Приске

47-летний датский тренер «Фейеноорда» Брайан Приске был уволен с должности.

По официальной информации, тренер и клуб пришли к взаимному согласию относительно расторжения контракта.

«Брайан Приске покидает клуб. К сожалению, ему не удалось достичь стабильных результатов», – говорится в заявлении команды.

Приске возглавил «Фейенорд» летом 2024 года. После 21-го тура чемпионата Нидерландов команда занимает 5-е место, имея 11 побед, 6 ничьих и 4 поражения.

Руководство клуба стремилось выиграть чемпионат в этом сезоне.

12 февраля «Фейенорд» сыграет матч 1/16 финала Лиги чемпионов против итальянского «Милана».

Ранее стало известно, что бывший наставник «Монцы» снова вернулся к работе.

По теме:
Ждут окончательного решения. Пушич может покинуть Шахтер посредине сезона
Спортинг – Боруссия Д. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брест – ПСЖ. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фейеноорд Лига чемпионов Бриан Приске Педерсен отставка Милан чемпионат Нидерландов по футболу
Александр Сильченко Источник: ФК Фейенорд
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Теннис | 10 февраля 2025, 19:05 13
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой

Элина в трех сетах одолела Маркету в 1-м раунде турнира WTA 1000 в Катаре

ВИДЕО. Грозит тюрьма. Экс-игроки Шахтера и Динамо подрались с фанатами
Футбол | 10 февраля 2025, 18:59 0
ВИДЕО. Грозит тюрьма. Экс-игроки Шахтера и Динамо подрались с фанатами
ВИДЕО. Грозит тюрьма. Экс-игроки Шахтера и Динамо подрались с фанатами

Томаш Кендзера и Тайсон попали в неприятную ситуацию в Греции

Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Бокс | 10.02.2025, 07:50
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Футбол | 10.02.2025, 03:47
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Скандал. Соперник Галатасарая покинул поле после назначения пенальти
Футбол | 09.02.2025, 19:25
Скандал. Соперник Галатасарая покинул поле после назначения пенальти
Скандал. Соперник Галатасарая покинул поле после назначения пенальти
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Нехай забирають Пушича назад
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
08.02.2025, 22:27 12
Футбол
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
10.02.2025, 01:45
Футбол
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
Надо не проиграть Румынии. Турнирные таблицы квалификации ЧЕ по футзалу
08.02.2025, 17:11
Футзал
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
09.02.2025, 09:37 9
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
09.02.2025, 08:32 16
Бокс
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
10.02.2025, 08:44 2
Бокс
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
09.02.2025, 14:08 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем