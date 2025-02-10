ОФИЦИАЛЬНО. Не прошло и два месяца. Легенда Милана снова возглавил Монцу

Бывший игрок сборной Италии и «Милана» Алессандро Неста во второй раз стал тренером аутсайдера Серии А «Монцы».

По информации пресс-службы клуба, стороны подписали контракт о сотрудничестве до конца текущего сезона. Детали договора ни одна из сторон не разглашает.

Напомним, в конце декабря руководство «Монцы» уволило Алессандро с поста тренера из-за неудовлетворительных результатов. Однако преемник Несты так и не смог поправить положение клуба в чемпионате Италии, поэтому коллектив обратился к услугам экс-защитника.

В турнирной таблице Серии А Монца» находится на последнем месте. За 24 тура команде удалось набрать всего 13 очков.