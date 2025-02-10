ОФИЦИАЛЬНО. Не прошло и два месяца. Легенда Милана снова возглавил Монцу
Алессандро Неста вернулся на пост тренера клуба
Бывший игрок сборной Италии и «Милана» Алессандро Неста во второй раз стал тренером аутсайдера Серии А «Монцы».
По информации пресс-службы клуба, стороны подписали контракт о сотрудничестве до конца текущего сезона. Детали договора ни одна из сторон не разглашает.
Напомним, в конце декабря руководство «Монцы» уволило Алессандро с поста тренера из-за неудовлетворительных результатов. Однако преемник Несты так и не смог поправить положение клуба в чемпионате Италии, поэтому коллектив обратился к услугам экс-защитника.
В турнирной таблице Серии А Монца» находится на последнем месте. За 24 тура команде удалось набрать всего 13 очков.
AC Monza comunica di aver revocato l’esonero di Alessandro Nesta, che assume nuovamente l’incarico di allenatore della Prima Squadra biancorossa 👉 https://t.co/CuFNXWHc4X— AC Monza (@ACMonza) February 10, 2025
In bocca al lupo Alessandro! pic.twitter.com/tu2f8TG6vh
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