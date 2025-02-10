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Италия
10 февраля 2025, 15:11 | Обновлено 10 февраля 2025, 15:16
318
0

ОФИЦИАЛЬНО. Не прошло и два месяца. Легенда Милана снова возглавил Монцу

Алессандро Неста вернулся на пост тренера клуба

10 февраля 2025, 15:11 | Обновлено 10 февраля 2025, 15:16
318
0
ОФИЦИАЛЬНО. Не прошло и два месяца. Легенда Милана снова возглавил Монцу
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Неста

Бывший игрок сборной Италии и «Милана» Алессандро Неста во второй раз стал тренером аутсайдера Серии А «Монцы».

По информации пресс-службы клуба, стороны подписали контракт о сотрудничестве до конца текущего сезона. Детали договора ни одна из сторон не разглашает.

Напомним, в конце декабря руководство «Монцы» уволило Алессандро с поста тренера из-за неудовлетворительных результатов. Однако преемник Несты так и не смог поправить положение клуба в чемпионате Италии, поэтому коллектив обратился к услугам экс-защитника.

В турнирной таблице Серии А Монца» находится на последнем месте. За 24 тура команде удалось набрать всего 13 очков.

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Серия A Монца чемпионат Италии по футболу Алессандро Неста назначение тренера
Андрей Витренко Источник: ФК Монца
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