Салах повторил достижение Месси сезона 2014/15 в топ-5 европейских лигах
Произошло это в матче против «Астон Виллы»
Мохамед Салах повторил достижение Лионеля Месси и стал первым игроком с сезона 2014/15, который забил и отдал ассист в 10 различных матчах топ-5 европейских лиг.
19 февраля на стадионе «Вилла Парк» состоялся поединок 26-го тура английского чемпионата между «Астон Виллой» и «Ливерпулем». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.
В текущем розыгрыше АПЛ Салах сыграл 26 матчей, отметившись 24 забитыми мячами и 15 результативными передачами. «Мерсисайдцы» лидируют в турнирной таблице лиги (18 побед, 7 ничьих, 1 поражение).
10 - Mohamed Salah is the first player to score and assist in 10 different games in one of Europe's big-five leagues in a season since Lionel Messi in 2014-15 (11 for Barcelona). Geniuses. pic.twitter.com/0qRsPiB69A— OptaJoe (@OptaJoe) February 19, 2025
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