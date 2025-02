Салах повторил достижение Месси сезона 2014/15 в топ-5 европейских лигах

Мохамед Салах повторил достижение Лионеля Месси и стал первым игроком с сезона 2014/15, который забил и отдал ассист в 10 различных матчах топ-5 европейских лиг.

19 февраля на стадионе «Вилла Парк» состоялся поединок 26-го тура английского чемпионата между «Астон Виллой» и «Ливерпулем». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

В текущем розыгрыше АПЛ Салах сыграл 26 матчей, отметившись 24 забитыми мячами и 15 результативными передачами. «Мерсисайдцы» лидируют в турнирной таблице лиги (18 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

10 - Mohamed Salah is the first player to score and assist in 10 different games in one of Europe's big-five leagues in a season since Lionel Messi in 2014-15 (11 for Barcelona). Geniuses. pic.twitter.com/0qRsPiB69A