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  4. Салах повторил достижение Месси сезона 2014/15 в топ-5 европейских лигах
Англия
21 февраля 2025, 05:10 |
45
0

Салах повторил достижение Месси сезона 2014/15 в топ-5 европейских лигах

Произошло это в матче против «Астон Виллы»

21 февраля 2025, 05:10 |
45
0
Салах повторил достижение Месси сезона 2014/15 в топ-5 европейских лигах
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Мохамед Салах повторил достижение Лионеля Месси и стал первым игроком с сезона 2014/15, который забил и отдал ассист в 10 различных матчах топ-5 европейских лиг.

19 февраля на стадионе «Вилла Парк» состоялся поединок 26-го тура английского чемпионата между «Астон Виллой» и «Ливерпулем». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

В текущем розыгрыше АПЛ Салах сыграл 26 матчей, отметившись 24 забитыми мячами и 15 результативными передачами. «Мерсисайдцы» лидируют в турнирной таблице лиги (18 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль Астон Вилла чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Мохамед Салах Астон Вилла - Ливерпуль Лионель Месси
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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