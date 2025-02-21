Рома 11 сезонов подряд выходит в 1/8 финала еврокубков
«Волки» на домашней арене одолели «Порту» на домашней арене
«Рома» вышла в 1/8 финала еврокубков в 11-й раз подряд. Начиная с сезона 2014/15, ни одна другая итальянская команда не проходила в эту стадию европейских соревнований чаще «волков».
20 февраля на «Стадио Олимпико» состоялся второй матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Рома» и «Порту». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Первый поединок в Португалии на «Эштадиу ду Драгау» завершился ничьей со счетом 1:1.
«Волки» по сумме двух встреч (4:3) вышли в 1/8 финала ЛЕ, где сыграют против «Лацио» или «Атлетика».
11 – AS Roma have reached the round of 16 in a major European competition in each of the last 11 seasons (since 2014/15), at least twice more than any other Italian side in this period. Persevering.#RomaPorto #UEL pic.twitter.com/moDQOCXv7J— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 20, 2025
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