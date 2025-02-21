Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома 11 сезонов подряд выходит в 1/8 финала еврокубков
Лига Европы
21 февраля 2025, 04:55 |
42
0

Рома 11 сезонов подряд выходит в 1/8 финала еврокубков

«Волки» на домашней арене одолели «Порту» на домашней арене

21 февраля 2025, 04:55 |
42
0
Рома 11 сезонов подряд выходит в 1/8 финала еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine

«Рома» вышла в 1/8 финала еврокубков в 11-й раз подряд. Начиная с сезона 2014/15, ни одна другая итальянская команда не проходила в эту стадию европейских соревнований чаще «волков».

20 февраля на «Стадио Олимпико» состоялся второй матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Рома» и «Порту». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Первый поединок в Португалии на «Эштадиу ду Драгау» завершился ничьей со счетом 1:1.

«Волки» по сумме двух встреч (4:3) вышли в 1/8 финала ЛЕ, где сыграют против «Лацио» или «Атлетика».

По теме:
Виктория – Ференцварош – 3:0. Разбитые надежды венгров. Видео голов и обзор
ФКСБ – ПАОК – 2:0. Уверенный проход. Видео голов и обзор матча
Клаудио РАНЬЕРИ: «Дибала мало говорит и много работает»
Рома Рим Лига Европы Порту Рома - Порту статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ван Перси согласовал контракт с Фейеноордом
Футбол | 21 февраля 2025, 03:59 0
Ван Перси согласовал контракт с Фейеноордом
Ван Перси согласовал контракт с Фейеноордом

Нидерландский клуб в ближайшее время объявит о назначении

Звезда сборной Украины на радаре у самого богатого клуба в мире
Футбол | 21 февраля 2025, 00:58 9
Звезда сборной Украины на радаре у самого богатого клуба в мире
Звезда сборной Украины на радаре у самого богатого клуба в мире

Илья Забарный – цель для «Ньюкасла»

ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
Бокс | 20.02.2025, 21:38
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
Футбол | 20.02.2025, 15:00
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
Футбол | 20.02.2025, 06:23
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
19.02.2025, 08:48 1
Бокс
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
19.02.2025, 19:09 27
Теннис
Гвардиола признался, почему не выпустил Холанда в старте против Реала
Гвардиола признался, почему не выпустил Холанда в старте против Реала
19.02.2025, 22:19 2
Футбол
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
19.02.2025, 00:40 2
Бокс
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
19.02.2025, 07:50 1
Футбол
История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити
История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити
20.02.2025, 13:29 2
Футбол
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
19.02.2025, 08:42
Бокс
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
20.02.2025, 10:54 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем