Фиорентина переиграла Аталанту и приблизилась к Роме в борьбе за еврокубки
30 марта уже состоялись два матча 30-го тура Серии А: победа фиалок и разгроми от Кальяри
30 марта проходят матчи 30-го тура Серии А 2024/25.
Фиорентина на своем поле нанесла Аталанте поражение, победив со счетом 1:0. Единственный гол на на 45-й минуте забил Мойзе Кин.
Фиалки добавили три очка – в их активе 51 пункт и седьмая строчка. На шестом месте, которое позволяет попасть в квалификацию Лиги конференций на следующий сезон, сейчас идет Рома с 52 баллами.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Аталанта упустила возможность приблизиться к лидерам чемпионата. У бергамасков третья позиция и 58 очков, а у лидеров Интера и Наполи по 64 и 61 пункту соответственно.
Кроме того, у нерадзурри и неаполитанцев на одну игру меньше. В воскресенье Интер встретится с Удинезе, а Наполи проведет поединок против Милана.
30 марта также состоялся матч между Кальяри и Монцей. Хозяева победили со счетом 3:0.
Топ-7 Серии А перед играми Интера и Наполи в 30-м туре: Интер (64), Наполи (61), Аталанта (58), Болонья (56), Ювентус (55), Рома (52), Фиорентина (51).
Серия А 2024/25. 30-й тур, 30 марта
Фиорентина – Аталанта – 1:0
Гол: Кин, 45
Кальяри – Монца – 3:0
Голы: Виола, 49, Гаэтано, 73, Лувумбу, 90+3
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец пропустил два мяча в первом тайме
Команда Максимова настолько отчаянно пыталась спасти игру, что едва не получила разгром