Фиорентина переиграла Аталанту и приблизилась к Роме в борьбе за еврокубки

30 марта проходят матчи 30-го тура Серии А 2024/25.

Фиорентина на своем поле нанесла Аталанте поражение, победив со счетом 1:0. Единственный гол на на 45-й минуте забил Мойзе Кин.

Фиалки добавили три очка – в их активе 51 пункт и седьмая строчка. На шестом месте, которое позволяет попасть в квалификацию Лиги конференций на следующий сезон, сейчас идет Рома с 52 баллами.

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Аталанта упустила возможность приблизиться к лидерам чемпионата. У бергамасков третья позиция и 58 очков, а у лидеров Интера и Наполи по 64 и 61 пункту соответственно.

Кроме того, у нерадзурри и неаполитанцев на одну игру меньше. В воскресенье Интер встретится с Удинезе, а Наполи проведет поединок против Милана.

30 марта также состоялся матч между Кальяри и Монцей. Хозяева победили со счетом 3:0.

Топ-7 Серии А перед играми Интера и Наполи в 30-м туре: Интер (64), Наполи (61), Аталанта (58), Болонья (56), Ювентус (55), Рома (52), Фиорентина (51).

Серия А 2024/25. 30-й тур, 30 марта

Фиорентина – Аталанта – 1:0

Гол: Кин, 45

Кальяри – Монца – 3:0

Голы: Виола, 49, Гаэтано, 73, Лувумбу, 90+3