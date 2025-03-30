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Чемпионат Италии
Фиорентина
30.03.2025 16:00 – FT 1 : 0
Аталанта
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Италия
30 марта 2025, 18:01 | Обновлено 30 марта 2025, 18:02
177
0

Фиорентина переиграла Аталанту и приблизилась к Роме в борьбе за еврокубки

30 марта уже состоялись два матча 30-го тура Серии А: победа фиалок и разгроми от Кальяри

30 марта 2025, 18:01 | Обновлено 30 марта 2025, 18:02
177
0
Фиорентина переиграла Аталанту и приблизилась к Роме в борьбе за еврокубки
Getty Images/Global Images Ukraine

30 марта проходят матчи 30-го тура Серии А 2024/25.

Фиорентина на своем поле нанесла Аталанте поражение, победив со счетом 1:0. Единственный гол на на 45-й минуте забил Мойзе Кин.

Фиалки добавили три очка – в их активе 51 пункт и седьмая строчка. На шестом месте, которое позволяет попасть в квалификацию Лиги конференций на следующий сезон, сейчас идет Рома с 52 баллами.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аталанта упустила возможность приблизиться к лидерам чемпионата. У бергамасков третья позиция и 58 очков, а у лидеров Интера и Наполи по 64 и 61 пункту соответственно.

Кроме того, у нерадзурри и неаполитанцев на одну игру меньше. В воскресенье Интер встретится с Удинезе, а Наполи проведет поединок против Милана.

30 марта также состоялся матч между Кальяри и Монцей. Хозяева победили со счетом 3:0.

Топ-7 Серии А перед играми Интера и Наполи в 30-м туре: Интер (64), Наполи (61), Аталанта (58), Болонья (56), Ювентус (55), Рома (52), Фиорентина (51).

Серия А 2024/25. 30-й тур, 30 марта

Фиорентина – Аталанта – 1:0

Гол: Кин, 45

Кальяри – Монца – 3:0

Голы: Виола, 49, Гаэтано, 73, Лувумбу, 90+3

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Фиорентина).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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